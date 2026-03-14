5月で水俣病公式確認から70年を迎える今年、胎児性水俣病患者たちが、熊本県出身の演歌歌手石川さゆりさんを水俣市に招き、現地で3度目となるコンサートの実現に動き出した。11日に市の交流施設「もやい館」で実行委員会の初会合を開き、11月21日に市文化会館での開催を目指すことを確認した。

石川さんを招いた最初のコンサートから48年。胎児性患者も70歳前後となり、亡くなった人や寝たきりになった人もいる。実行委員長に就任した胎児性患者の滝下昌文さん（69）は、取材に「これが最後かもしれない。次の世代に（水俣で胎児性患者たちが中心となって石川さんのコンサートを成功させた記録を）残したい」と力を込めた。

初のコンサートは1978年9月。患者の1人が石川さんのファンだったことがきっかけだった。当時20代の胎児性や小児性の水俣病患者たちは「成人として他人に認められることを成し遂げたい」との思いから、「石川さゆりを招（よ）ぶ若い患者の会」を結成。胎児性水俣病を発見した故原田正純医師らの支援を受けながら、チケット販売などに奔走して成功させた。

2度目のコンサートは39年後の2017年2月。還暦前後になっていた胎児性患者たちは再演に向け、「若かった患者の会」を15年1月に結成。患者それぞれの半生や現状を見つめ直す開催にもなった。

3度目となる今回は、昼夜計2回公演を想定。これから石川さんサイドに、正式に依頼する。会場では、胎児性患者の思い出の品や足跡を紹介する写真パネルの展示を計画している。

11団体でつくる実行委の初会合では「石川さゆりを招ぶ若い患者の会」代表、「若かった患者の会」会長の滝下さんを委員長に選出し、事業費約1900万円を承認した。チケット代金や、胎児性患者がデザインしたエコバッグの販売収益を充てる。国・県の補助金も見込んでいる。

「水俣病を背負い、生きてきた証しを残したい」−。若かった患者の会副会長を務める胎児性患者、坂本しのぶさん（69）は「みんなに集まってもらいたい」と心を込めた。

（古川剛光）