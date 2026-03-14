三重県津市に2月27日、井村屋の新しいスイーツショップ『ラッセリア』がオープンしました。井村屋が経営するスイーツショップの人気商品が勢揃いです。



洋菓子も手掛けている井村屋では、アメリカスイーツを扱う『アンナミラーズ』、南フランスのお菓子を扱う『ラ・メゾン・ジュヴォー』、和菓子を扱う『菓子舗井村屋』というブランドがあります。



『ラッセリア』では、この3つのブランドの人気商品を集めて販売しています。





アメリカ ンフードとホームメイドパイが楽しめるレストラン「アンナミラーズ」は、2月に東京・南青山に復活して話題となりました。看板メニューのアップルパイやクリームパイが、三重のショップで買うことができます。大き目にカットしたリンゴがゴロっと入った「アップルパイ」は、シナモンが効いていて、本場の味が楽しめます。全国に5店舗展開する、南 フランス のパティスリー「ラ・メゾン・ジュヴォー」。パティシエ：「『ラ・メゾン・ジュヴォー』は3代続いているパティスリーです。南 フランス は伝統的な お菓子 が多くて、 フランス のレシピを保ったままケーキを作っています」創業当時のままレシピを変えていない「シトロネル」は、レモンクリームとスポンジが11層も重なる濃厚な味わいのレモンケーキです。日本での一番人気メニューは「ミルフィーユ」で、カスタードクリームと生クリームを合わせた滑らかなクリームが特徴的なケーキです。 三重県 多気町のヴィソンにある「菓子舗 井村屋 」。 井村屋 が作る 日本酒 のもろみを使った、フルーティで風味豊かな「酒々(ささ)まんじゅう」が味わえます。店内にカフェも併設されていて、それぞれのお店のケーキはもちろん、軽食も食べることができます。ハンバーガーやクロックムッシュなど、各お店のメインとなるメニューがそろっていて、食材は地元・ 三重県 のものを使っています。 井村屋 経営の人気店の味が1カ所で楽しめるラッ セリア 家族 や友人などと甘いものを食べて、のんびりとした贅沢な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。