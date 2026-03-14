復活した“アンミラ”のメニューも…井村屋の新スイーツショップ『ラッセリア』手掛ける3ブランドの人気商品集結
三重県津市に2月27日、井村屋の新しいスイーツショップ『ラッセリア』がオープンしました。井村屋が経営するスイーツショップの人気商品が勢揃いです。
洋菓子も手掛けている井村屋では、アメリカスイーツを扱う『アンナミラーズ』、南フランスのお菓子を扱う『ラ・メゾン・ジュヴォー』、和菓子を扱う『菓子舗井村屋』というブランドがあります。
『ラッセリア』では、この3つのブランドの人気商品を集めて販売しています。
大き目にカットしたリンゴがゴロっと入った「アップルパイ」は、シナモンが効いていて、本場の味が楽しめます。
全国に5店舗展開する、南フランスのパティスリー「ラ・メゾン・ジュヴォー」。
パティシエ：
「『ラ・メゾン・ジュヴォー』は3代続いているパティスリーです。南フランスは伝統的なお菓子が多くて、フランスのレシピを保ったままケーキを作っています」
創業当時のままレシピを変えていない「シトロネル」は、レモンクリームとスポンジが11層も重なる濃厚な味わいのレモンケーキです。
日本での一番人気メニューは「ミルフィーユ」で、カスタードクリームと生クリームを合わせた滑らかなクリームが特徴的なケーキです。
三重県多気町のヴィソンにある「菓子舗井村屋」。井村屋が作る日本酒のもろみを使った、フルーティで風味豊かな「酒々(ささ)まんじゅう」が味わえます。
店内にカフェも併設されていて、それぞれのお店のケーキはもちろん、軽食も食べることができます。ハンバーガーやクロックムッシュなど、各お店のメインとなるメニューがそろっていて、食材は地元・三重県のものを使っています。
井村屋経営の人気店の味が1カ所で楽しめるラッセリア。家族や友人などと甘いものを食べて、のんびりとした贅沢な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。