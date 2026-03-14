長崎市の女神大橋で昨年9月、停止中の乗用車にトレーラーが追突し、トレーラーの運転手が海に投げ出されて死亡した事故で長崎県警が近く、自動車運転処罰法違反の疑いで、双方を長崎地検に書類送検することが分かった。

事故は昨年9月13日午前3時ごろ、橋を渡る道路上で発生した。トレーラーは反対車線の欄干を突き破って止まったが、運転手は橋から約65メートル下の海に転落した。捜査関係者によると、乗用車の男性は運転席に座り、携帯電話で通話していたという。

停止していた道路上は駐停車が禁じられている。県警は、事故の直接的な原因である追突場所へ、男性が車で運転をして移動していることなど一連の行為を踏まえて、同法違反容疑（過失運転致死）での立件が可能と判断したとみられる。

また県警は事故原因を捜査する過程で、事故当日と類似の状況で慎重に確認を進めた。その結果トレーラーを追突させて、男性に腰の骨を折るけがを負わせたトレーラー運転手の男性についても、一定の過失が認められると考察。捜査関係者によると、容疑者死亡のまま同法違反（過失運転致傷）の疑いで書類送検する方針という。

橋を管理する県道路公社によると、乗用車は約27分間停止。停止から約9分後にヘッドライトが消えてハザードランプに切り替わったが、そのランプも消え、事故が起きるまでの約13分間は無灯火の状態だったという。

（鈴鹿希英）