長崎県佐々町発注の公共工事の入札を巡り、官製談合防止法違反（入札妨害）などの疑いで当時の町長＝有罪の一審判決が確定＝らが逮捕された事件から今月8日で1年を迎えた。町は昨年9月、（1）町長は入札に関与しない（2）事業者が応札した後に「最低制限価格」を決定する−の2点を柱とする入札制度に改めた。新たな不正を防ぎ、町政への信頼を回復できるか。現状と課題を追った。

最低制限価格を下回れば失格となるが、他社より高ければ落札できない。だから一部の事業者は何とか価格を聞き出そうとする−。

事件発覚前の佐々町では、応札前の段階で決めた最低制限価格を町長と課長ら計3人が把握。当の町長が情報を漏らしたことで「事件の根源」となった。

新たな入札制度は町長を外し、副町長に代えた。だが今度はそこが狙われる恐れもある。そのため価格を決めるタイミングも変えることにした。

従来は「応札前」の段階で、無作為（ランダム）係数を掛け合わせて最低制限価格を決めていた。それを「応札後」に変更した。未来を予知する特殊な能力がない以上、不正はできないというわけだ。

佐々町はこうした仕組みを、近隣の波佐見町を参考に取り入れた。県内では長崎、佐世保、諫早の3市も、多少の違いはあっても応札後に決めているという。

佐々町の幹部は「新制度は機能している」と胸を張る。ではこの仕組みは完全なのか？ 取材に応じた波佐見町の担当者が「いや…」と事情を話す。

2016年に応札後の仕組みを導入した波佐見町では、20年に町が定める「設計価格」を職員が漏らす事件が起きた。設計価格が把握できれば、かなりの精度で最低制限価格を計算、予想することができるという。

「職員が漏らすとは考えていなかった」。波佐見町は応札後のランダム係数に加えて、応札前の段階でも設計価格に係数を掛け合わせる「二重の防止策」の導入を余儀なくされた。

今回、佐々町はそうした制度の「不備」も理解した上で、波佐見町のいわば、旧タイプを導入した。その理由を町幹部は「うちの場合は町長が関与した点が大きい。そこを何とかしようというのが、今回の改革の大きな狙いだった」と言う。

佐々のように町長であれ、波佐見のように職員であれ、「人」が漏らしたという点では同じ。制度の向上はもとより、倫理観や使命感を磨くことが大切なのは言うまでもない。

（重川英介）