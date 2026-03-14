敬徳高校3年の古賀禅一さん（18）＝佐賀県伊万里市松島町＝が、2月に韓国であった「国際ジュニアスキー技術選手権大会」の高校男子の部で総合7位に入賞した。降雪地以外の出身者としては関係者も驚く好成績で、古賀さんは「思い通りに行かない滑りもあったが、開き直ることで好成績につながった」と振り返った。

古賀さんは、佐賀市にあった天山スキー場で働いていた元スノーボード選手の父健一さん（57）の影響で、5歳からスキーを始めた。本格的に取り組むようになると月に数回、健一さんの運転で福岡や宮崎の草スキー場に通い、練習を続けてきた。

大会は、タイムや単発の技の難度ではなく、スキーの総合的なうまさを競う。古賀さんは昨年3月、全日本のジュニア大会で得意の「大回り」で5位、総合で14位に入ったことから、九州や中国・四国地方でただ一人、日本代表に選ばれた。

韓国の大会では、大回りで本来の力を出せず12位にとどまったものの、その後の「小回り」で1位の評価を獲得。全体では7位、出場した日本人の中では5番目の好成績となった。

10日に伊万里市役所を訪ね、松本定教育長に結果を報告した古賀さん。「自分の自由な滑りが評価されるところが競技の魅力。高校卒業後も競技を続け、一般でも日本のトップレベルを目指したい」と意欲を語った。

（糸山信）