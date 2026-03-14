ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が13日、東京都内のソフトバンク本社で開催された激励会に選手らと出席し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の近藤健介外野手（32）に激励のメールを送ったことを明かした。

小久保監督は冒頭であいさつ。東京での1次リーグは3試合に出場して12打数無安打と不振だった近藤に「やってやれ、健介」と復調を期待する一文を送ると「やったります」と逆襲を強く誓う返信があったという。

ベネズエラと対戦する準々決勝を前に、前回大会は出塁率5割で世界一に貢献した近藤について「彼の中で全然切り替えられているような内容（の返信）だったので、心配ないと思います」と強調。決勝トーナメントでの活躍を期待した。

多忙のため激励会にビデオメッセージで“出席”した孫正義球団オーナーからは「人生で大事なことはチャレンジし続けること」と激励を受けて「パ・リーグ3連覇に向けてチャレンジャーであることは間違いない。当然、その思いを持ってスタートします」と肝に銘じた。 （石田泰隆）