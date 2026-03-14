高い経済成長率を追う時期は終わった。中国は経済成長モデルを見直し、持続可能な発展を目指すべきだ。

中国の国会に当たる全国人民代表大会（全人代）が開かれ、国内総生産（GDP）の成長率目標を4・5〜5・0％に設定した。2023〜25年の「5・0％前後」から引き下げ、1990年代半ば以降で最も低い水準となった。

経済の厳しい現実を踏まえた判断であろう。

李強首相の政府活動報告に「供給過多と需要不足の矛盾が際立ち、不動産市場はなお調整を続けている」とある。中国経済に内包された問題が明確に示されている。

不動産バブル崩壊から4年以上たっても政府は思い切った対策が打てず、不動産価格に反転の兆しはない。不動産不況の長期化で国内消費は冷え込んだままだ。

こうした状況にもかかわらず、高い成長目標を掲げてきたことが中国経済の問題を複雑化させた。

24年と25年の実質GDP成長率は5・0％で、目標をぎりぎりで達成した。政府が供給をてこ入れして、なんとか到達させたのが実情だ。

内需が振るわないのに、景気対策で過剰な生産や投資を続けた。その結果、国内で過当な価格競争が起き、デフレ不況の様相を強める悪循環に陥っている。

供給過多で売れない製品を安価で東南アジアや欧州に回す「デフレ輸出」が増加し、新たな貿易摩擦も引き起こした。実力を上回る目標の弊害は明らかだ。

成長率目標を4・5％に下げても達成は容易ではない。まず不動産問題への有効な対策が見当たらない。

内需拡大策も力強さに欠ける。消費財買い替え補助金に2500億元（約5兆7千億円）を充てるが、3千億元を投じた25年は需要の先食いに終わったようだ。財政規律を重視したためか、財政支出による刺激策は新味に乏しい。

一方で、国防費には成長率を上回る前年比7％増の1兆9095億元（約43兆4千億円）を割いた。日本の防衛費の4・8倍に相当する。この一部でも経済対策に回すべきではないのか。

全人代は、35年までに1人当たりのGDPを20年比で2倍にする中期経済目標を採択した。成長を持続させるために必要なのは経済や社会政策の構造改革である。

少子高齢化が一層進む中で内需を拡大するには、所得の再分配や社会保障の拡充のように、国民の生活基盤を安定させる施策が求められる。将来への不安も和らぐ。

政府は経済の成長エンジンとして、人工知能（AI）や人型ロボットなど先端技術に力点を置く。技術革新を担う民間の活力を引き出したいのであれば、自由で公正な市場環境が不可欠だ。

透明性に欠ける政策を続けていては、海外からの投資は期待できない。