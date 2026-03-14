Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ西野奨太（２１）が、２試合ぶりスタメン舞台で３戦ぶり勝利をつかみ取る。札幌は１４日、アウェーで磐田と対戦する。

開幕から４試合連続でフル出場していた西野だが、前節７日のＪ３松本戦は左太もも裏に張りが出たため、ベンチ入りするも出場はなし。患部の不安が消え、本職のセンターバックで先発復帰が確実な磐田戦へ「最終ラインからチームをしっかりまとめていきたい」。キャプテンマークを巻くであろう戦いで、リーダーシップを発揮していく。

欠場した松本戦は０―３の敗戦。ピッチ外から見守り、ここまで１勝４敗と低迷する要因を再確認できた。「失点する前とかに抜けちゃうというか、軽いプレーが続く時がある。自分が出てた試合でも感じていたが、ベンチから冷静に見ていると、どういう現象が起きているか改めて感じられた」と課題を痛感した。

なぜそのような事象が起こるのか。西野はわずかな“隙”と分析する。「１つのクリアの位置もそうだし、戻らなきゃいけない時に少し遅れて戻ったり。球際で相手の方が先にボールに触ったり、それまでできていたことが抜ける瞬間があるので。そこは確実に修正していかないといけない」と自戒も込めて言った。

ピッチに戻る今回、もう過ちは繰り返さない。週中は感じた課題を意識して取り組んできた。「練習ではやれているし、いいトレーニングは毎日積めている。それが試合で出るのは、自分たちにどこか甘さがあるということ。そこは突き詰めてやっていかないといけない」と一つひとつのメニューに全力を尽くしてきた。

Ｊ３に２連敗して迎える、３試合ぶり白星を狙う戦いへ「勝ててない状況なので一人ひとりが試合に対しての自信がどうなのかという感じだが、感覚としては確実に一つひとつ積み上がってきている。９０分勝ちを手に入れられたら、どんどん良い感じで試合に表れてくると思う」と西野は口にした。集中を保ち、強い気持ちを忘れずに走り抜き、巻き返しへのきっかけをつかみにいく。（砂田 秀人）