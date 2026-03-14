角界最大の部屋を率いる元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方（34）が「弟子に暴力を振るった」と自ら申告し、日本相撲協会が調査に乗り出している。謹慎の身となった彼の現在はというと……。

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【実際の写真】ボーボーのヒゲ姿で「ガン飛ばし」 元照ノ富士、現在の姿

眉間にしわを寄せて

大阪市内の公園の出口に向かって歩いている大男。ジャージにサンダル履きで無精ひげは伸び放題。眉間にしわを寄せてにらみを利かせる姿は「どこぞの輩（やから）か？」とも見えるが、伊勢ヶ濱親方である。

弟子の伯乃富士（22）に暴力を振るったとして日本相撲協会から事情聴取を受け、現在は謹慎の身。開催中の大相撲大阪場所は休場を余儀なくされている。それでも弟子への指導は認められているため、大阪市内の宿舎に帯同し、公園内での朝稽古を見守っている。「週刊新潮」がその姿を捉えたのは、3月9日、稽古を終え、歩いて宿舎に戻るところである。

伊勢ヶ濱親方

「最低でも白鵬と同等の処罰」

暴行事件の顛末を相撲担当記者はこう説明する。

「場所前の酒席で、酔って女性に執拗（しつよう）に絡んだ伯乃富士に、親方が立腹して顔面を殴打したんです。休場しているのはあくまで正式な裁定が下るまでの暫定的措置。場所後の理事会ではかなり厳しい処分が下るとみられています」

というのは、元横綱白鵬（41）への処罰との兼ね合いだ。親方の座を剥奪され、部屋も閉鎖された白鵬の場合は、弟子の暴力事件の監督責任を問われたもの。一方、伊勢ヶ濱親方は本人による弟子への暴行である。

「最低でも白鵬と同等の処罰を与えないと、つじつまが合わなくなる。部屋の取りつぶしもあり得ます」（同）

殴られた伯乃富士は初日の取組で負傷していた左足を悪化させ、2日目から休場となった。

撮影・西村 純/JMPA

「週刊新潮」2026年3月19日号 掲載