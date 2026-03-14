「安い食材で作る定番料理は？」＜回答数20,299票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第468回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「安い食材で作る定番料理は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「安い食材で作る定番料理は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
キノコのチャーハン
【材料】（2人分）
シイタケ(生) 2個
シメジ 1/2パック
エノキ 1/2袋
玉ネギ 1/8個
バター 大さじ 1
サラダ油 小さじ 1
塩コショウ 少々
酒 大さじ 1/2
ご飯(炊きたて) 茶碗 2杯分
しょうゆ 大さじ 1/2
青ネギ(刻み) 大さじ 2
【作り方】
1、シイタケは軸を切り落とし、4等分に切る。シメジとエノキは石づきを切り落とし、ほぐす。玉ネギは1cm角に切る。
2、フライパンにバターとサラダ油を強火で熱して(1)を炒め、塩コショウをして酒を振り、ご飯を加えて炒め合わせる。
3、香りづけのしょうゆをたらして器に盛り、あれば青ネギを散らす。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「安い食材で作る定番料理は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「安い食材で作る定番料理は？」
・「安い食材で作る定番料理は？」の結果は…
・1位 …チャーハン 36%
・2位 焼きそば 26%
・3位 炒め物 24%
・4位 丼 11%
※小数点以下四捨五入
20,299票
・2位 焼きそば 26%
・3位 炒め物 24%
・4位 丼 11%
※小数点以下四捨五入
20,299票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
キノコのチャーハン
【材料】（2人分）
シイタケ(生) 2個
シメジ 1/2パック
エノキ 1/2袋
玉ネギ 1/8個
バター 大さじ 1
サラダ油 小さじ 1
塩コショウ 少々
酒 大さじ 1/2
ご飯(炊きたて) 茶碗 2杯分
しょうゆ 大さじ 1/2
青ネギ(刻み) 大さじ 2
【作り方】
1、シイタケは軸を切り落とし、4等分に切る。シメジとエノキは石づきを切り落とし、ほぐす。玉ネギは1cm角に切る。
2、フライパンにバターとサラダ油を強火で熱して(1)を炒め、塩コショウをして酒を振り、ご飯を加えて炒め合わせる。
3、香りづけのしょうゆをたらして器に盛り、あれば青ネギを散らす。
(E・レシピ編集部)