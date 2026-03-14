「有力馬次走報」（１３日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆ＵＡＥダービー・Ｇ２（２８日・ＵＡＥメイダン、ダート１９００メートル）への出走を予定しているパイロマンサー（牡３歳、栗東・吉村）は英国のジェームズ・ドイルとコンビを組む。また、同レースに選出されていたロックターミガン（牡３歳、栗東・石坂）が辞退することが１３日、所属するキャロットクラブのホームページで発表された。今後は京浜盃（２５日・大井、ダート１７００メートル）か伏竜Ｓ（２８日・中山、ダート１８００メートル）に目標に切り替える。ゴドルフィンＭ・Ｇ２（同日同所、ダート１６００メートル）の招待を受諾していたオメガギネス（牡６歳、栗東・安田）は出走を辞退する。

◆京成杯１２着のポルフュロゲネトス（牡３歳、美浦・矢嶋）は左前屈腱炎を発症。休養に入る。アイビーＳ２着のアートバーゼル（牝３歳、美浦・宮田）は右前肢の張りで予定していたフラワーＣ（２１日・中山）を見送り。放牧へ出される。ともに所属する社台グループオーナーズがホームページで発表。

◆日曜中京メインの金鯱賞（芝２０００メートル）に出走するアーバンシック（牡５歳、美浦・武井）が１３日、美浦坂路で４Ｆ５５秒７−４０秒２−１１秒６をマーク。１１日に美浦Ｗで最終追い切りを行ったが、武井師は「先週、今週としまいの物足りなさがあったので、その確認を。反応は良かったし、動きもすごく良かったです」と語った。

◆引退が決まった２４年の春盾覇者テーオーロイヤル（牡８歳、栗東・岡田）が１３日、栗東トレセンを退厩。種牡馬としてけい養される北海道浦河町のイーストスタッドへ出発した。主戦の菱田は「どんな子どもが誕生するのか楽しみ」と話した。