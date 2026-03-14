エールディヴィジ 25/26の第27節 ズウォレとフローニンゲンの試合が、3月14日04:00にMAC³パーク・スタディオンにて行われた。

ズウォレはコーエン・コストンス（MF）、ショラ・ショレティレ（MF）、タイス・オースティング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ユネス・タハ（MF）、トラビス・ハーネス（MF）らが先発に名を連ねた。

30分、ズウォレが選手交代を行う。ライアン・トーマス（MF）からニック・フィクトインハー（MF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

63分、フローニンゲンは同時に2人を交代。トラビス・ハーネス（MF）、マルビン・ペールスマン（DF）に代わりティカ・デヨング（MF）、ウーター・プリンス（DF）がピッチに入る。

65分、ズウォレが選手交代を行う。タイス・オースティング（MF）からオディセウス・ベラナス（MF）に交代した。

80分、フローニンゲンは同時に2人を交代。マルコ・レンテ（DF）、デイビッド・ファンデルベルフ（MF）に代わりティリク・メルセラ（DF）、ブリニョルフル・ウィルムソン（MF）がピッチに入る。

82分、ついに均衡が崩れる。ズウォレのコーエン・コストンス（MF）がゴールが生まれズウォレが先制する。

しかし、84分フローニンゲンが同点に追いつく。トム・ファンベルゲン（FW）のアシストからトム・ファンベルゲン（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もズウォレの選手交代が行われたがそのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、フローニンゲンは20分にユネス・タハ（MF）、33分にヨルフ・スフレーダース（MF）、90+2分にティリク・メルセラ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-14 06:00:26 更新