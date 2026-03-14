WBC東京ラウンドにも登場！韓国チア、“美脚＆美くびれ全開”の超ミニ短パンSHOTで視線強奪

東京ドームでWBC韓国代表の応援団を務めた美女チアリーダー、チャ・ヨンヒョンの近況投稿が話題だ。

【写真】韓国美女チアリーダー、目を疑う“非現実的”ボディ

チャ・ヨンヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「東京ドームに来てくださった韓国のファンの皆さんと、韓国でも熱心に応援してくださったファンの皆さんの応援は本当にかっこよかったです」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

チャ・ヨンヒョンは最近まで東京ドームで行われたWBC1次ラウンド・プールCにおいて、日本戦や台湾戦で韓国代表の応援団を務めた。韓国は1次ラウンドを日本に次ぐ2位で通過。17年ぶりに8強入りを果たし、14日にドミニカ共和国との準々決勝に臨む。

そんな大一番に先立って公開された写真には、チャ・ヨンヒョンが同僚チアらと東京ドームで応援活動を行った際の様子が写っている。顔に韓国国旗のフェイスシールを施し、クロップド丈のTシャツに白のホットパンツを組み合わせたチアリーディング衣装で鏡越しの自撮りなどをしている。

チアリーダーとして活動するだけあって、思わず目を引くようなビジュアルの良さはさることながら、引き締まったウエストやすらりと伸びる美脚も堂々と披露し、多くのファンを釘づけにしていた。

（写真＝チャ・ヨンヒョンInstagram）

チャ・ヨンヒョンは1992年7月21日生まれの33歳で、2014年よりチアリーダーとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球KBOリーグのLGツインズをはじめ、男子プロバスケKBLのソウル三星サンダース、女子プロバスケWKBLのサムスン生命ブルーミンクスでチアを務める。昨年11月、東京ドームで行われた日本対韓国の強化試合に韓国代表の応援団として参加し注目を集めた。