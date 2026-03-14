M!LK『全力チャンプ』の番組公式応援団に就任！優勝を目指す大会出場者を全力応援

M!LKが、4月25日に日本テレビで放送される『全力チャンプ』の番組公式応援団に就任した。

■番組コンセプトは「主役は全国民！すべての人に大会を」

『全力チャンプ』は、「主役は全国民！すべての人に大会を」をコンセプトに、普段スポットライトの当たらない「隠れた才能の持ち主」や「未来のスター」を輝かせるステージとして、かつてないオリジナルの大会を開催。大会を通して、出場者たちの熱い想いやワザを描くとともに感動、熱狂、人間ドラマを生み出していく番組。

2025年11月に『週刊チャンプ』という番組名で放送された第1弾では、高校生バンドの魂の叫びをド直球で魅せる熱き青春バトル「リンダリンダ選手権」と、職人の技が光る 「肉汁選手権」を開催。

「リンダリンダ選手権」で初代チャンピオンに輝いたSABOTEMPLEは番組出演をきっかけに3月3日にトイズファクトリー内インディーズレーベル「LITTLE TOY’S FACTORY」よりデジタルシングル配信デビューを果たした。

そんな『週刊チャンプ』が『全力チャンプ』と番組名を変え、レベルアップして帰ってくる。

■チームで100点を目指せ！「超ハイレベル曲 分業カラオケ選手権」開催

今回は、画期的なルールのカラオケ大会「超ハイレベル曲 分業カラオケ選手権」が開催される。

これは、Mrs. GREEN APPLE、Ado、YOASOBIといったひとりでは歌いきるのが困難な高難度曲を、チームで協力して歌い上げるというもので、単なる歌い分けではなく、「ハイトーン担当」「ロングトーン担当」「ラップ担当」など、各自が自身の得意パートのみを完璧に仕上げ、チームで協力しながら100点を目指す。

そしてこのバトルに出場する可能性無限大の大会出場者たちをM!LKが全力サポート。ロケにも飛び出し、出場者たちの大会にかける熱い想いを追う。

番組では現在、この大会への出場者を募集中。年齢、性別、国籍はいっさい不問。応募は日本テレビオフィシャルサイト、公式SNSに記載の応募フォーム、またはカラオケDAMのオフィシャルサイトからできる。

友人、家族、サークル仲間など、チーム一丸となって「未来のスター」の座を目指そう。

■番組情報

日本テレビ『全力チャンプ』

04/25（土）13:30～14:30

※放送後から1週間、TVerにて無料配信・Huluにて有料配信

公式応援団：M!LK

■関連リンク

日本テレビ応募フォーム

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