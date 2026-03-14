佐久間大介、無印良品のバウムクーヘンを絶賛！「俺これやばい、いちばん好きかもしんない」

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佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。

3月14日は、ネット記事やSNSでたびたびヒット商品が話題になるなど今、注目の「無印良品」を深掘りする。

■“無印良品＝シンプルで定番”はもう古い！ 進化する無印良品の魅力とは？

日本だけでなく世界28の国と地域にも展開し、計1,400以上の店舗数を誇り、グローバルな人気を獲得する無印良品は、食品やコスメ、キッチングッズなど幅広い品ぞろえで人気に。昨年は過去最高の売り上げを記録するなど、いま再び注目を集めている。

テーマが無印良品だとわかると、佐久間と日村は「うわー、いいね！」「うれしーなー！」とテンション爆上がり。佐久間は「最近、無印良品のインスタントのご飯とかめっちゃうまい」と実は無印良品にはまっていることを明かす。

無印良品のさらなる魅力をサクヒムに教えるキャラクター“おしつじさん”は、無印良品を愛する“ムジラー”歴27年、これまで2,000点以上の商品を試したというあやのすけさん。そして同じくムジラー歴27年で、1,000点以上の無印良品の食品を食べ尽くしてきたというタレントのギャル曽根が担当。

無印良品といえば“シンプルで定番商品が揃う店”というイメージを持っている人も多いかもしれない。しかしそのイメージは過去のもので、現在の無印良品についてギャル曽根は「ホントになんでも出てくる“雑貨屋界のドラえもん”。いや、“MUJIえもん”と呼ぶにふさわしい存在に進化しているんです」と熱弁。

商品点数はなんと数千に及ぶという無印良品。そこで今回はあまり知られていない、進化した無印良品の楽しみ方を紹介する。

■3つの“推しポイント”を徹底深掘り

番組では、無印良品の様々な商品を実際に試しつつ、「食品のバリエーションが豊か過ぎる！ 食べ比べて楽しむ」「ありそうでなかった便利すぎるアイテムが続々登場！」「おしつじさんオススメの通なベストバイ商品は!?」という3つの推しポイントを解説していく。

スタジオには、おしつじさんイチ押しの食品や便利グッズの数々が登場。フレーバーが約20種類あるという、無印良品でしか味わえない個性豊かなバウムクーヘンを実食した佐久間が「うーんま」「俺これやばい、いちばん好きかもしんない」と絶賛するバウムクーヘンとは？

さらに日村はギャル曽根オススメの絶品バウムクーヘンをまさかのおかわり!? 止まらない日村の食欲に一同大笑いする。

無印良品の魅力は食品だけではない。ありそうでなかった便利アイテムの数々を生み出す無印良品の取り組みに、サクヒムもびっくり。

佐久間も「めっちゃいいじゃん」「これマジで買っときたいな！」とアイデア光るアイテムの数々に魅了される。

無印良品の食品にはすでにはまっていたサクヒムだが、はたして食品以外にもふたりの“推し”となるグッズは見つかるのか。

なお、TVerでは放送後から地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

03/14（土）23:20～

出演：佐久間大介（Snow Man） 日村勇紀（バナナマン）

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/