日経225先物：14日夜間取引終値＝460円安、5万2910円
14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比460円安の5万2910円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3819.61円に対しては909.61円安。出来高は1万7393枚だった。
TOPIX先物期近は3570ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIX現物終値比59.03ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52910 -460 17393
日経225mini 52925 -450 318370
TOPIX先物 3570 -22.5 19690
JPX日経400先物 32435 -100 4445
グロース指数先物 718 -3 1427
東証REIT指数先物 1933 -7 2
株探ニュース
TOPIX先物期近は3570ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIX現物終値比59.03ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52910 -460 17393
日経225mini 52925 -450 318370
TOPIX先物 3570 -22.5 19690
JPX日経400先物 32435 -100 4445
グロース指数先物 718 -3 1427
東証REIT指数先物 1933 -7 2
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