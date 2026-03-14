　14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比460円安の5万2910円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3819.61円に対しては909.61円安。出来高は1万7393枚だった。

　TOPIX先物期近は3570ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIX現物終値比59.03ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52910　　　　　-460　　　 17393
日経225mini 　　　　　　 52925　　　　　-450　　　318370
TOPIX先物 　　　　　　　　3570　　　　 -22.5　　　 19690
JPX日経400先物　　　　　 32435　　　　　-100　　　　4445
グロース指数先物　　　　　 718　　　　　　-3　　　　1427
東証REIT指数先物　　　　　1933　　　　　　-7　　　　　 2

株探ニュース