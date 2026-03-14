ソフトバンクのドラフト2位新人・稲川（九州共立大）が、残りのオープン戦期間中にリリーフでの開幕1軍入りを懸けた“適性テスト”に臨む。

ここまで4試合に登板し、計4イニングを1安打1四球無失点。自己最速を更新したMAX154キロの球速を武器に5三振を奪うなど結果を残している。4試合は全てイニング頭からの投球だったが、首脳陣は走者を置いた場面からの投球も見ていく方針。倉野投手コーチは「今の時期だから言えることですが、もっとピンチでの姿も見たい。いろんな場面で見てみたいと思わせるパフォーマンスを見せてくれている」と期待して話した。さらに連投など、さまざまな起用を試していく。

小久保監督は9回をパーフェクトに抑えた12日の巨人戦後に「全然、悪い姿を見ていない。逆にちょっとランナー出た時がどうなんかなというところもありますけど」と話していた。稲川も「どんな内容でもゼロで帰ってこようと思って投げています。（1イニングであれば連投も）全然いけます」と意欲的だった。

藤井が右肘手術を受けて今季絶望、松本裕は日本代表としてWBCに出場中だ。中継ぎ陣の救世主となり得るルーキーが、堂々のマウンドさばきでさらなるアピールを狙う。