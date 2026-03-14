◇NBA レイカーズ 142-130 ブルズ(日本時間13日、クリプトドットコム・アリーナ)

バスケットボールの最高峰・NBAで両チームの日本人選手が出場。ブルズの河村勇輝選手がレイカーズの八村塁選手との対戦を振り返りました。

試合後取材に応じた河村選手は黄色いユニホームを取り出し「いただきました。（汗で）ぬれています」と八村選手とユニホームを交換したことを明かしました。

スタメン出場した八村選手は15得点1アシスト1リバウンド。河村選手は途中から出場し3得点2アシスト1リバウンドをマーク。初めて同時にNBAのコートに立った河村選手は、「正直こんなにも早く塁さんとコートに立てるとは思っていなかったので、本当に素晴らしい時間だったと思います。日本出身の選手として、世界最高峰の大きな舞台でマッチアップしてプレーできるということは、何よりも僕からしたらすごく光栄な時間だったなと。大先輩でもあり、日本代表でも一緒にプレーしてきた仲間でもあり、アメイジングな時間だったなと思います」と振り返りました。

試合中マッチアップで、八村選手が笑顔をみせるシーンもあり「そうですね。トラッシュトークっぽいことを日本語というか英語で会話していました。ポストアップするかしないかとか、ダブルチームするかしないかとか。そういった話でしたね」と内容を明かしました。