師匠が猝團殴瓩澄大相撲春場所６日目（１３日、大阪府立体育会館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が幕内平戸海（２５＝境川）を一気に押し出す完勝で１敗を堅守。全勝力士が消えて首位に並んだ取組後は「集中してやりました。動きは悪くない。優勝争い？ 気にしていない。一日一番、しっかり集中して結果がついてくればいい」と気持ちを引き締めた。

初日からの３連勝は、いずれも辛勝。４日目には早くも土がついた。その取組後、師匠の立浪親方（元小結旭豊）は豊昇龍に率直な意見を伝えた。「甘く見すぎている。もっと立ち合いから厳しい相撲を取らないと。今場所は完璧な相撲を取っていない。甘さを出さず犇い瓩箸い姿を見せてほしい。そうしないと優勝は遠のく」。その苦言に発奮し、攻める姿勢を取り戻して連勝した。

新横綱として臨んだ昨年の春場所は、右ヒジなどを負傷して途中休場。場所前に「何が起きても休場しない」と皆勤を宣言していたが、無念の戦線離脱となった。立浪親方は「協会とファンの方には申し訳ない。（皆勤宣言は）ちょっと言い過ぎた」と弟子をかばって謝罪。その後も、豊昇龍は横綱として賜杯を抱いていない。

ほろ苦い当時の記憶を上書きする手段は、横綱初優勝しかない。立浪親方は「（昨年春場所を）もう一度思い出して、その悔しさを晴らしてもらわないと」と弟子にハッパ。豊昇龍は、師匠の思いに応えることができるか。