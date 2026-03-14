インスタグラムで報告

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）に米マイアミでベネズエラと対戦する。決戦を前に、チームスタッフが突如思わぬ事態に見舞われたことを報告した。

「どうしたらいいか分からない」と胸の内を明かしたのは、日本チームのアナリストを務めているウィル・アイアトン氏。ドジャース・大谷翔平の通訳として知られる同氏はTikTokアカウントを開設していたが、13日に更新されたインスタグラムで「アカウントが永久停止されました」と明かした。

文面には「投稿始めて1週間で大変なことになりました」と綴られ、動画も添えている。「TikTokのアカウントがなぜか1週間しかやってないんですけども、永久BANされたという報告があり、TikTokを使えない感じです」と語っている。

「心当たりが全くないんですけれども、なぜか停止されていて、どうしたらいいか分からないんですけれども、助けてください」と訴えたアイアトン氏。今あるTikTokアカウントはすべて偽物だとし、「もし原因が分かる方は教えてください」と懇願していた。

ファンからは「えーーどうなったのでしょうか!!」「ご心痛お察しします」と驚きの反応が上がり「多分、1週間でフォロワーが急激に増えたからだと思います」との指摘も。インスタグラムは正常に運用されており「インスタだけでいいですよ！」「Instagramを楽しみにしてます」とした声も寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）