新潟から芸人を志して上京後、すぐに父が他界 帰郷を止めたのは兄の一言
お笑いコンビ・タイムマシーン3号が、16日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
タイムマシーン3号 ＝テレビ朝日提供
今年で結成26年の2人だが、ブレイクしたのは2年ほど前。下積み時代は2人そろって新宿・歌舞伎町のコンビニでバイトするなど苦労を重ねた。
関太の故郷は群馬県の標高1,000m近い山の中だそうで、自然豊かな中で育ち、子どもの頃は山で花の蜜を吸って遊び、実家のカレーには家族がしとめた熊の肉が入っていたという。
一方の山本浩司は新潟県出身で、仲の良い両親のもとで育った。お笑いを目指して上京後、ほどなくして父が他界。一度は故郷に帰ることも考えたというが、お笑いを続けることができたのは兄の一言のおかげだったと明かす。
タイムマシーン3号 ＝テレビ朝日提供
今年で結成26年の2人だが、ブレイクしたのは2年ほど前。下積み時代は2人そろって新宿・歌舞伎町のコンビニでバイトするなど苦労を重ねた。
関太の故郷は群馬県の標高1,000m近い山の中だそうで、自然豊かな中で育ち、子どもの頃は山で花の蜜を吸って遊び、実家のカレーには家族がしとめた熊の肉が入っていたという。
一方の山本浩司は新潟県出身で、仲の良い両親のもとで育った。お笑いを目指して上京後、ほどなくして父が他界。一度は故郷に帰ることも考えたというが、お笑いを続けることができたのは兄の一言のおかげだったと明かす。