『昭和ヘア』から脱却ーーッ！【40・50代】今っぽ感抜群◎「大人のこなれウルフ」

従来のシャープな印象のウルフカットとは異なり、いまのウルフスタイルはレイヤーの段差を抑えた、柔らかな質感が特徴です。トップのふんわり感と襟足のくびれを作ることで、気になる輪郭やボリュームダウンの悩みをスマートにカバー。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代を洗練された印象へ導く、こなれウルフをご紹介します。

ハイライトが際立つスタイリッシュウルフ

ブラウンのベースに、ベージュ系のハイライトを根元中心に施した立体的なスタイルです。襟足を狭めに残し、首筋に沿うように落としてからほんのり外にハネさせることで、スタイリッシュな佇まいに仕上がりました。自然な色の重なりが、オシャレを楽しみながら白髪をぼかしたい人にもフィットするデザインです。

柔らかなひし形シルエットのネオウルフ

ストレートタッチを意識した、ひし形シルエットが美しいネオウルフです。ベースは落ち着いたブラウン。そこにベージュのハイライトを散らすことで、ナチュラルなトーンアップを実現しました。軽めに削いだベースを外ハネに仕上げることで、上品な中にもウルフらしい遊び心をプラスしています。

華やかなピンクブラウンのミディアムウルフ

ピンクブラウンの柔らかな色味が、大人世代に無理のない華やかさを添えてくれます。サイドを後ろに流して顔まわりをスッキリと見せつつ、トップをふんわりかぶせることで優しげな横顔を演出。肩下で軽やかに弾む外ハネが、絶妙なこなれ感を与えてくれます。

扱いやすさ抜群◎ ナチュラルネオウルフ

ストレートの質感を活かし、美しいシルエットを描いたネオウルフです。カットでトップとベースの毛量を調整しているため、ノンスタイリングでも決まりそう。襟足の幅を広めに残して外ハネにしているので、大人可愛く落ち着いた雰囲気に。初めてウルフに挑戦する人にも取り入れやすいデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_osaka.design様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@rico_salon様、@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里