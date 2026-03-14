５月末で活動終了する嵐のラストツアー「ＡＲＡＳＨＩ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」（全１５公演）が１３日、北海道・札幌市の大和ハウスプレミストドームで開幕した。２０２０年末の東京ドーム公演（コロナ禍で無観客）以来、１８９８日ぶりに５人そろってステージに立った。

グループの集大成を飾る５大ドームツアーが、北の大地から始まった。同会場でのコンサート開催は２０１９年１１月以来。１５日まで３公演を行い、約１２万人を動員する予定だ。

この日は気温３度と冷え込んだが、会場周辺は午前中からファンが詰めかけ“嵐フィーバー”に包まれた。開場時間の午後４時には、ドーム前の歩道橋が大勢の人で埋め尽くされた。

この日を待ち望んだファンが全国各地から集結した。大阪から訪れた３０代女性は「年度末で仕事が忙しいけど、上司から『嵐のためならしょうがない』と言ってもらえて休みを取った。５人そろった姿を見られなくなるのは寂しいけれど、ずっと大好き」と５人への愛を語った。東京から訪れた２０代男性は「２泊３日のホテル、飛行機、チケット代で１５万円近くしたけど、最後なのでいくらかかっても来るつもりでいた」。宮城在住の５０代男性は「私たち家族の中心にはいつも嵐がいた。６月から何を希望に生きたら良いの？って感じ」と“嵐ロス”を明かしながらも、「５人には楽しませてもらったし、元気をもらいました」と感謝した。

場内では開演前から、むせび泣くファンの姿があったという。終演後、東京から訪れた３０代女性は「５人が歌って踊る姿に涙が止まらなかった。全曲が主役級の最高に嵐らしいライブで、夢みたいな時間で、終演してからも（ファンによる）“嵐コール”が鳴り止まなかった」と興奮冷めやらぬ様子だった。

５月３１日の東京ドームのラストステージまで、５人で全国のファンに約２７年分の感謝を伝えていく。