ＷＢＣは日本時間１４日から準々決勝に入る。１次ラウンド（Ｒ）では、前回優勝の日本が４連勝で順当に８強入りした一方、「史上最強」の呼び声高い米国が敗退の危機に瀕するなど、予想外の展開もあった。米ヒューストンラウンドでは、イタリアが大躍進。Ｂ組やＣ組では「失点率」が大きくクローズアップされ、注目を集めた。

▽Ａ組

各チーム実力接近の中、第１回準優勝で、マルティネス（巨人）、モイネロ（ソフトバンク）らを擁する野球大国キューバが敗退した。１位突破は過去５大会連続１次Ｒ敗退だったカナダ。フリーマン（ドジャース）を欠く布陣となったが、キューバ戦では２２年メジャー１５勝のクアントリルが５回無失点の快投。モイネロとの投げ合いを制し、初の８強へ導いた。１３、１７年ＷＢＣ準優勝のプエルトリコは、リンドア（メッツ）らスターの招集こそかなわなかったが、３連勝で難なく突破した。抑えにはメジャー通算２５３セーブのディアス（ドジャース）が君臨。３戦７失点と投手力が安定している。

▽Ｂ組

イタリアが旋風を巻き起こし、前回４強のメキシコを敗退に追い込んだ。米国から大金星を挙げ、４連勝。４戦３２得点の破壊力は、フロックとは言えない強さだった。エスプレッソ・セレブレーションに代表されるように、一体感も抜群だ。米国は、イタリアがメキシコに大勝したおかげでヒヤヒヤの他力突破となったが、総合力は高い。スキーンズ（パイレーツ）はメキシコ戦で４回１安打無失点、７Ｋと圧倒。打線は１次Ｒ２発のジャッジ、クロウ・アームストロングに加え、シュワバー（フィリーズ）、ウィット・ジュニア（ロイヤルズ）らも好調だが、昨季６０本塁打のローリー（マリナーズ）はいまだ無安打と苦しんでいる。

▽Ｃ組

２戦目で韓国に逆転勝ちした前回王者の日本が４連勝で突破。大谷（ドジャース）、鈴木（カブス）、吉田（レッドソックス）のメジャー勢がそろって１次Ｒ２発と別格の存在感を放った。投手ではリリーフに辞退者が続出する中、種市（ロッテ）が救援適性を発揮した。２勝２敗で並んだ３チームによる２位争いは韓国に軍配。最終戦の９回に挙げた１点で失点率争いを制し、勢いに乗る。

▽Ｄ組

ドミニカ共和国が４戦１３発と空前の強打で４連勝を決めた。タティス（パドレス）、ソト（メッツ）、ゲレーロ（ブルージェイズ）らメジャーのスターが並ぶ打線はド迫力で、米国、日本以上の声も多い。そのドミニカ共和国を２点差まで追い詰めたベネズエラも実力十分。２３年ナ・リーグＭＶＰのアクーニャ（ブレーブス）、首位打者３度のアラエス（ジャイアンツ）を軸とした打線が、４戦２６得点を挙げて順当に１次Ｒを突破した。

◆１次ラウンド

【Ａ組】

＜１＞カナダ ３勝１敗

＜２＞プエルトリコ ３勝１敗

＜３＞キューバ ２勝２敗

＜４＞コロンビア １勝３敗

＜５＞パナマ １勝３敗

【Ｂ組】

＜１＞イタリア ４勝０敗

＜２＞米 国 ３勝１敗

＜３＞メキシコ ２勝２敗

＜４＞英 国 １勝３敗

＜５＞ブラジル ０勝４敗

【Ｃ組】

＜１＞日 本 ４勝０敗

＜２＞韓 国 ２勝２敗

＜３＞オーストラリア２勝２敗

＜４＞台 湾 ２勝２敗

＜５＞チェコ ０勝４敗

【Ｄ組】

＜１＞ドミニカ共和国４勝０敗

＜２＞ベネズエラ ３勝１敗

＜３＞イスラエル ２勝２敗

＜４＞オランダ １勝３敗

＜５＞ニカラグア ０勝４敗

※上位２チームが準々決勝進出