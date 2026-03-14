◆ＷＢＣ 準々決勝 カナダ―米国（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ＷＢＣＡ組１位カナダのウィット監督が１３日（日本時間１４日）がメディア対応。米国との準々決勝に向けて「カナダ全体を喜ばせたい」と、２００６年以来２０年ぶりの金星を誓った。

指揮官は「特にミーティングは必要ない。選手はプロであり、クリーンな野球を目指すだけ。投手はストライクを投げ、野手はしっかりプレーする。先乗りスコアラーからの情報はあり、意思疎通は出来ているので、驚きはないはず」と大一番を前に落ち着いた表情だ。

ＷＢＣでの対米国戦は４連敗中。「勝てば、私を喜ばすだけでなく、カナダ中が大喜びするでしょう」と、カナダ野球へのインパクトを期待する指揮官。「昨年ブルージェイズが（ワールドシリーズ進出）活躍したことで、国中がエキサイトして、野球場に足を運ぼうとしたり、キャッチボールをやってみようという人が増えます。国内の野球アカデミーやキャンプ、クリニックも成長しているし、カナダの大学で野球部に入って、メジャーを目指す選手もいる。こういう取り組みが、草の根レベルから始まって、野球というこの難しいスポーツを理解することにつながります」と、同大会の意義を改めて述べた。