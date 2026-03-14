きのうは寒の戻りで真冬並みの寒さの所がありましたが、この週末から春らしい気温が続くようになりそうです。さくらの季節が続々とスタートするかもしれません。

けさにかけては関東の南の低気圧の影響で、伊豆諸島で荒れた天気になりました。3月としては記録的な大雨になった所や台風並みの暴風が吹き荒れた所があります。雨のピークは午前中には過ぎますが、午後も強風が残りそうですし、高波にも厳重な警戒が必要です。さらに本州付近はこの関東の南と北海道の東の低気圧と日本海の高気圧との間で等圧線がこみあい、全国的に北寄りの風が強く吹きそうです。あすにかけて関東の南の低気圧は離れて、日本海側から高気圧が張り出すでしょう。あすには風が穏やかになる見込みです。

今週は寒気が優勢になっていますが、来週にかけては暖気が優勢になってきそうです。きょうの最高気温は、きのうより高い所が多く、東海から関東にかけては5℃前後も高くなる予想です。北寄りの風は吹きつけますが、3月らしい気温の所が多くなるでしょう。東京は14℃、関東の内陸では15℃に届く所が多く、関東から西の太平洋側を中心に15℃以上の所が続出しそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ： 6℃ 釧路： 7℃

青森 ： 9℃ 盛岡：12℃

仙台 ：14℃ 新潟：10℃

長野 ： 9℃ 金沢：10℃

名古屋：17℃ 東京：14℃

大阪 ：13℃ 岡山：14℃

広島 ：15℃ 松江：11℃

高知 ：16℃ 福岡：14℃

鹿児島：19℃ 那覇：19℃

あすはさらに関東から西の太平洋側を中心に15℃を超える所が増えて、東京も15℃の予想です。風も収まって、ぽかぽか陽気になるでしょう。来週は春本番の暖かさが続くようになる所が多く、4月並みの暖かさの所もある見込みです。この暖かさがさくらの開花を促しそうです。

平年より1週間ほど早くさくらの季節の始まる所が多く、名古屋は16日（月）、東京は18日（水）に開花する見込みです。全国のトップを切ってソメイヨシノが開花しそうなのが、高知で早ければあす15日にも開花するでしょう。今年は卒業シーズンにさくらの季節が重なる所が多くなりそうです。

きょうは関東から西の太平洋側を中心に晴れて、お出かけ日和になるでしょう。ただ、空気が乾燥しますし、北寄りの風も強めに吹きます。マークにありませんが、北陸や東北の日本海側を中心に雨や雪の降る所がありそうです。

きょうも花粉が大量に飛びそうです。スギ花粉が九州から東北までピークになっていますが、ヒノキ花粉が飛び始めている所もあります。花粉症の方は万全の対策をとりましょう。

この先、来週前半にかけて晴れる所が多くなりますが、水曜日から木曜日にかけては西からまとまった雨が降る見込みです。この雨が催花雨になり、さくらの開花をさらに促すかもしれません。ただ、春の雨は降り方に注意が必要です。強風にもご注意ください。