M!LK、『全力チャンプ』公式応援団に就任 「超ハイレベル曲 分業カラオケ選手権」開催
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、4月25日放送の日本テレビ系『全力チャンプ』の番組公式応援団に就任した。
【全身ショット】爽やか！イエローシャツにジャケット姿の佐野勇斗
同番組は、未来のスターを発掘するコンテストバラエティー。「主役は全国民！すべての人に大会を」をコンセプトとし、普段スポットライトの当たらない隠れた才能の持ち主や未来のスターを輝かせるステージとして、かつてないオリジナルの大会を開催する。大会を通して、出場者たちの熱い想いやワザを描くと共に感動、熱狂、人間ドラマを生み出していく。
昨年11月に、番組名を『週刊チャンプ』とし、第1弾を放送。高校生バンドの魂の叫びをド直球で魅せる熱き青春バトル「リンダリンダ選手権」と、職人の技が光る 「肉汁選手権」を開催した。感動と熱狂、そしてニュースターを生む2つの大会を開き、大きな反響を生んだ。特に「リンダリンダ選手権」では、初代チャンピオンに輝いた4ピースバンド・SABOTEMPLEが番組出演をきっかけに3月3日にトイズファクトリー内インディーズレーベル「LITTLE TOY’S FACTORY」よりデジタルシングル配信デビューを果たした。番組が、彼らの人生を変える大きなターニングポイントになった。
今回の放送では、番組名を変え、レベルアップして帰ってくる。可能性無限大の大会出場者たちを全力サポートするのは、番組公式応援団に就任したM!LK。M!LKがロケにも飛び出し、出場者たちの大会にかける熱い想いを追う。
そんなM!LKの5人も見届ける今回は、画期的なルールのカラオケ大会「超ハイレベル曲 分業カラオケ選手権」を開催。Mrs. GREEN APPLE、Ado、YOASOBIなど１人では歌えない難曲を「分担」で攻略し、チームで協力して歌い上げる。単なる歌い分けではなく、「ハイトーン担当」「ロングトーン担当」「ラップ担当」など、各自が自身の得意パートのみを完璧に仕上げ、チームで協力しながら100点を目指す。初代チャンピオンに輝いたチームには、賞金100万円が贈呈される。
番組では現在、同大会への出場者を募集中。年齢、性別、国籍は一切不問。友人、家族、サークル仲間など、チーム一丸となって「未来のスター」の座を目指す挑戦者が参加できる。
【全身ショット】爽やか！イエローシャツにジャケット姿の佐野勇斗
同番組は、未来のスターを発掘するコンテストバラエティー。「主役は全国民！すべての人に大会を」をコンセプトとし、普段スポットライトの当たらない隠れた才能の持ち主や未来のスターを輝かせるステージとして、かつてないオリジナルの大会を開催する。大会を通して、出場者たちの熱い想いやワザを描くと共に感動、熱狂、人間ドラマを生み出していく。
今回の放送では、番組名を変え、レベルアップして帰ってくる。可能性無限大の大会出場者たちを全力サポートするのは、番組公式応援団に就任したM!LK。M!LKがロケにも飛び出し、出場者たちの大会にかける熱い想いを追う。
そんなM!LKの5人も見届ける今回は、画期的なルールのカラオケ大会「超ハイレベル曲 分業カラオケ選手権」を開催。Mrs. GREEN APPLE、Ado、YOASOBIなど１人では歌えない難曲を「分担」で攻略し、チームで協力して歌い上げる。単なる歌い分けではなく、「ハイトーン担当」「ロングトーン担当」「ラップ担当」など、各自が自身の得意パートのみを完璧に仕上げ、チームで協力しながら100点を目指す。初代チャンピオンに輝いたチームには、賞金100万円が贈呈される。
番組では現在、同大会への出場者を募集中。年齢、性別、国籍は一切不問。友人、家族、サークル仲間など、チーム一丸となって「未来のスター」の座を目指す挑戦者が参加できる。