日テレ、“プチ移住”テーマの恋愛リアリティー『星の見える町で』制作決定
日本テレビが手がける令和の新恋愛バラエティシリーズ『星の見える町で』の制作が決定した。恋と移住をテーマに地上波放送と配信オリジナルコンテンツを展開予定。それに伴い、番組公式サイトでは出演者となる女性の募集を開始した
【番組カット】デコルテあらわ！イケメン格闘家に思いを寄せるモデル
本作は、東京で多忙な日々を送る女性たちが、豊かな自然と満天の星空に包まれた地方の町で期間限定の“プチ移住”を体験するドキュメント・バラエティ。番組のコンセプトは、都会での生活に物足りなさや疲れを感じている女性たちや、遠く離れた場所で新たな人生を歩みたいという女性などが“プチ移住”を通じて“新しい自分”を発見することにある。肩書きを脱ぎ捨てた本来の姿で、その土地に根ざして生きる魅力的な男性たちと出会い、運命の相手を見つけ出していく過程を追いかける。
現在、番組では新しい環境での恋や暮らしに挑戦したい女性を募集中。都会の生活や仕事、人間関係に疲れを感じ、自分自身を見つめ直したいと考えている方、自然豊かな環境での恋愛・結婚生活、または将来的な地方移住に興味がある方、20代後半〜30代の独身女性、10日間程度の宿泊を伴う共同生活（ロケ）に参加可能な方が対象となる。
応募は番組ホームページの専用フォームから受け付けており、3月から4月にかけて書類選考通過者を対象とした面談が実施される予定。
【コメント全文】
■柏原萌人氏（企画プロデューサー）
忙しい現代社会、日々の喧騒の中で不意に漠然と「どこか遠い場所に行きたい…」と思うことがある人も多数いらっしゃるのではないかなと思います。自分自身も生活の中でそんな思いにかられて「自分の生き方」について、ふと立ち止まって考えることがあります。「環境を変えて新しい“自分”と出会う」「新しい“恋”と出会う」。日々の中でなかなかそこまで手が届かないシチュエーションを体験する。「プチ移住」を通して見ている人も共感できる、自分事として人生を重ねられるような番組にしたいと思って、この企画を考えました。
テクノロジーも進んで、多様なライフスタイルが認められる現代だからこそ「都会で生きること」「移住して生きること」「地元で生きること」「一人で生きること」「誰かと生きること」。さまざまな選択があると思います。番組を通して自分に“あるかもしれない”未来や、生き方を感じながら、楽しんでいただけますと幸いです。星空のもと美しい自然の中で新しい「自分」と、新しい「恋」との出会いを体験しませんか。
「移住」に興味がある方、新しい環境での「恋」がしたい方、そして「自分自身のこと」を立ち止まって考えてみたい方、ぜひ、奮ってご応募いただきたいです。
素敵な参加者の皆さまをお待ちしております！
■宮原耕介氏（プロデューサー）
忙しい毎日の中で、「このままでいいのかな」と立ち止まりたくなる瞬間は、誰にでもあるのではないかと思います。
『星の見える町で』は、そんな思いを抱える女性たちが、自然豊かな町での「プチ移住」と新たな出会いを通して、自分の心の声に向き合っていく番組です。
恋愛はもちろん大きなテーマですが、それ以上に、この番組で描きたいのは「どんな場所で、どんな人と、どんなふうに生きていきたいのか」という問いです。
都会と地方、そのどちらかを選ぶということではなく、それぞれの良さを再発見しながら、自分らしい幸せの形を見つけていく。そんな時間を視聴者の皆さまにも一緒に味わっていただけたらうれしいです。
【番組カット】デコルテあらわ！イケメン格闘家に思いを寄せるモデル
本作は、東京で多忙な日々を送る女性たちが、豊かな自然と満天の星空に包まれた地方の町で期間限定の“プチ移住”を体験するドキュメント・バラエティ。番組のコンセプトは、都会での生活に物足りなさや疲れを感じている女性たちや、遠く離れた場所で新たな人生を歩みたいという女性などが“プチ移住”を通じて“新しい自分”を発見することにある。肩書きを脱ぎ捨てた本来の姿で、その土地に根ざして生きる魅力的な男性たちと出会い、運命の相手を見つけ出していく過程を追いかける。
応募は番組ホームページの専用フォームから受け付けており、3月から4月にかけて書類選考通過者を対象とした面談が実施される予定。
【コメント全文】
■柏原萌人氏（企画プロデューサー）
忙しい現代社会、日々の喧騒の中で不意に漠然と「どこか遠い場所に行きたい…」と思うことがある人も多数いらっしゃるのではないかなと思います。自分自身も生活の中でそんな思いにかられて「自分の生き方」について、ふと立ち止まって考えることがあります。「環境を変えて新しい“自分”と出会う」「新しい“恋”と出会う」。日々の中でなかなかそこまで手が届かないシチュエーションを体験する。「プチ移住」を通して見ている人も共感できる、自分事として人生を重ねられるような番組にしたいと思って、この企画を考えました。
テクノロジーも進んで、多様なライフスタイルが認められる現代だからこそ「都会で生きること」「移住して生きること」「地元で生きること」「一人で生きること」「誰かと生きること」。さまざまな選択があると思います。番組を通して自分に“あるかもしれない”未来や、生き方を感じながら、楽しんでいただけますと幸いです。星空のもと美しい自然の中で新しい「自分」と、新しい「恋」との出会いを体験しませんか。
「移住」に興味がある方、新しい環境での「恋」がしたい方、そして「自分自身のこと」を立ち止まって考えてみたい方、ぜひ、奮ってご応募いただきたいです。
素敵な参加者の皆さまをお待ちしております！
■宮原耕介氏（プロデューサー）
忙しい毎日の中で、「このままでいいのかな」と立ち止まりたくなる瞬間は、誰にでもあるのではないかと思います。
『星の見える町で』は、そんな思いを抱える女性たちが、自然豊かな町での「プチ移住」と新たな出会いを通して、自分の心の声に向き合っていく番組です。
恋愛はもちろん大きなテーマですが、それ以上に、この番組で描きたいのは「どんな場所で、どんな人と、どんなふうに生きていきたいのか」という問いです。
都会と地方、そのどちらかを選ぶということではなく、それぞれの良さを再発見しながら、自分らしい幸せの形を見つけていく。そんな時間を視聴者の皆さまにも一緒に味わっていただけたらうれしいです。