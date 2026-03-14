米俳優で歌手のジョン・ロイド・ヤング（50）が初来日する。

東京・丸の内のコットンクラブで、30日から3日連続で公演（計6公演）を行う。06年にブロードウェイ「ジャージー・ボーイズ」のフランキー・ヴァリ役でトニー賞ミュージカル主演男優賞受賞の実力派。日刊スポーツの取材にこのほど応じ、日本への思いや自身の夢などを明かした。

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日本と米国の架け橋となり、歌手、俳優として、日本のファン層をさらに広げる1つとなり得るのが、今回の東京公演だ。

「日本での公演は長年抱いてきた夢でした。ついにその地を訪れ、ずっと会いたいと思っていたオーディエンスのみなさんの前で歌えることに、この上なく興奮しています」

日本人ファンの印象も、伝え聞いたり、SNSなどの反応やコメントなどで感じている。

「日本のオーディエンスについてよく聞いているのは、音楽をとても深く、敬意を持って聴いてくれるということです。歌手にとって、そういう聴衆の存在は計り知れないほどインスピレーションになります。聴き手がそれほど熱心に耳を傾けてくれると、パフォーマーはより大胆に挑み、より自由に音楽を探求できるんです。日本で初めてそのようなつながりを体験できることを、心から楽しみにしています」

来日の準備も着々と進めてきたのはもちろん、世界各国でファンの輪を広めてきた。

「僕はマルチリンガルで、歌も複数の言語で歌います。歌を通じて世界中を旅し、各国の観客のみなさんと心を通わせることができました。ありがたいことに、アメリカでは多くの方々に知っていただいて認知されるようになりましたが、ぜひ日本でも定期的に公演する機会を持てたらと強く願っています。日本語はいま猛勉強中です。ひらがなとカタカナはもう覚えましたよ」

いよいよ、今月末に本番を迎える。自身は何を伝え、どんな時間を共有したいのか−。

「スポーツ紙でこのことを語れるのはすごく興味深いですね。たぶん、一般のお客さんがあまり意識していないようなことを、読者のみなさんであればきっと理解してくれるんじゃないかな。歌を歌うこと、特に僕が実践している歌唱スタイルは、実は非常にアスリート的な行為でもあるんですよ。これまでの人生では長距離走や競泳などのスポーツをやってきました。大人になってからはカンフーを始めました。これらの経験すべてが、歌手になってからの素晴らしい準備や訓練になっています。日本で行きたい場所も、たくさんありますね。もちろん、素晴らしい日本食を味わうことも楽しみたいと思っています。でも、初来日の今回は、何よりもパフォーマンスが最優先です。数日の滞在期間で、精力的でエネルギーを使うライブ6公演が控えているので、本番前の数日間はアスリートのように、休息、水分補給、栄養管理に集中する必要があるんです。次にまた日本へ戻ってくる時には、もっとゆっくり時間をかけて、日本の魅力を深く探求できればいいなと思ってます」

心も体も研ぎ澄ませ、舞台に立つ準備はアスリート同様。あとは日本のファンに歌や感情で思いを伝えるだけだ。

「日本の観客、特にコットンクラブのような会場のお客さんは非常に熱心なリスナーだということは承知しています。今回は、日本の素晴らしいバンドメンバーたちがバックを務めてくれるので、挑戦的でスリリングな生演奏が、リアルタイムで眼の前で展開していく興奮をみなさんと一緒に味わいたいですね。長年にわたって活動を応援してくださっている日本のみなさんに、心から感謝をお伝えしたいです。ついにみなさんの前でパフォーマンスできる機会を得られたことは、僕にとって本当に大きな意味があることなんです。日本のオーディエンスのエネルギーを肌で感じ、この音楽を共に分かち合えることに胸が高鳴る思いでいっぱいです。今回のコンサートが今後も続いていく絆の始まりとなることを願うとともに、もうすぐみなさんにお会いできるのを心待ちにしています」

（おわり）

◆ジョン・ロイド・ヤング 1975年7月4日、米カリフォルニア州サクラメント生まれ。ブラウン大卒業後、05年にミュージカル「ジャージー・ボーイズ」のフランキー・ヴァリ役でブロードウェイデビュー。06年には同作でトニー賞ミュージカル主演男優賞受賞。その後は歌手活動も開始。09年にはテレビドラマ「glee」に出演。12年にはデビューアルバム「My Turn．．．」を発表。14年、クリント・イーストウッド監督の映画「ジャージー・ボーイズ」で主演し、映画デビュー。