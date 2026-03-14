歌手でタレントの堀ちえみ（59）が13日に自身のブログを更新。腰の痛みがはり治療で改善したことを報告した。

堀は「あれほど痛くて辛かった、腰椎狭窄症と腰椎すべり症。今年に入ってすぐから、ずっと激痛に悩まされていて、いよいよ手術も覚悟していたのですけど」とつづった。

続けて「上野の路上で腰の激痛に襲われ、一歩踏み出すのも辛くてどう身体を動かせば良いのか苦しんでいました。慌てて車から飛んだきた主人に抱えられ、痛みが治るまで身体を動かさずに、ジッと耐えるしかできない。『大丈夫か？』と主人。『いや、大丈夫じゃない』そんなやりとりを繰り返して痛みに耐え、ほんの少しだけ治った時に、歩き出そうとし顔を上げたら…」と鍼灸（しんきゅう）院の写真をアップした。

さらに「藁をもすがる思いで入りました。たまたま空いていて、すぐ見ていただけることに。そこから針治療が始まったのですが、今では痛みも随分とやわらぎました」と喜びを記した。

また「腰が痛くてできなかったことが、また少しずつできるようになる喜びを噛み締めています！とりあえずは、今のところ…また手術からは逃れられた」と安堵（あんど）した。