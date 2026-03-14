お笑いコンビ「ななまがり」の森下直人（39）が12日深夜に放送されたテレビ朝日「上田ちゃんネル」（木曜深夜1・26）に出演。バイトをクビになった理由を明かした。

今回は「逆武勇伝王決定戦」と題して放送され、出演したお笑い芸人たちが“しょぼすぎて笑える”エピソードを披露した。

「バイト」の話題となり、森下の相方・初瀬悠太が「コイツめっちゃクビになってる。バイトをやるたびにクビになって」と暴露。これに「何で?」と疑問の声があがると、森下は「僕、頭の中にもう一人の自分がいて。そいつの指示で中学3年生からずっと生きてる」と説明した。

まさかの理由にMCの上田晋也らは大笑い。この“もう一人の自分”については「例えば自動販売機でコーラ飲みたいなって時に“ホットコーヒーを押せ”って言ってきて、飲みたくないホットコーヒー飲んだりとか」と、“悪魔のささやき”があると伝えた。

上田が「そいつの指示には絶対に従わないといけないの?」と尋ねると、森下は「逆らう時もあるんですけど、逆らうとちょっと気分悪くなっちゃう」と、体調に支障が出てしまうと告白。また、“もう一人の自分”の指示が「大したことないんで」と、大抵は従ってしまうとした。

バイトをクビになったことについては、パスタ屋で働いていた際に「皿洗いをやっていた。食洗器にどんどん皿を入れていく。パスタ屋なので皿、小さい皿、グラスという3種類だけだった」と皿洗いがきっかけだとした。

それは「ランチタイムで洗っていた時に、グラスが足りなくなった」とお客が水を飲めない状況となり、ホールスタッフから「グラス洗ってください」と指示された。だが、「はい!」と返事した瞬間に“もう一人の自分”が「グラスを洗うな」と指示してきた。

そのため、食洗器には皿だけを入れた。その後もグラスを洗おうとするたびに「洗うな」と指示され、結局3回ほど後回しにした。結果、ホールスタッフからは「グラス足りないです!何やってるんですか!?お願いします」と急かされた。

急いで洗おうとするも、またしても「洗うな」と指示された。3回ほど後回しにしていたことで洗うものはグラスしかなかったが「ランチタイムなのに締めで使う鉄パイプを洗っちゃって」とホールスタッフの指示を無視した。

これによりホールスタッフからは「何してんすか!」と怒られた。そして「そのままクビになりました」と明かして出演者たちの笑いを誘った。