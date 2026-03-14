ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は１１９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は１１９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式13日（NY時間16:04）（日本時間05:04）
ダウ平均 46558.47（-119.38 -0.26%）
ナスダック 22105.36（-206.62 -0.93%）
CME日経平均先物 53075（大証終比：-295 -0.56%）
欧州株式13日終値
英FT100 10261.15（-44.00 -0.43%）
独DAX 23447.29（-142.36 -0.60%）
仏CAC40 7911.53（-72.91 -0.91%）
米国債利回り
2年債 3.729（-0.011）
10年債 4.283（+0.022）
30年債 4.909（+0.027）
期待インフレ率 2.377（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.983（+0.026）
英 国 4.823（+0.050）
カナダ 3.512（-0.015）
豪 州 4.951（-0.001）
日 本 2.251（+0.073）
NY原油先物4 月限（WTI）（終値）
1バレル＝98.71（+2.98 +3.11%）
NY金先物4 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝5061.70（-64.10 -1.25%）
ビットコイン（ドル）
71196.38（+1014.28 +1.45%）
（円建・参考値）
1136万6502円（+161930 +1.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式13日（NY時間16:04）（日本時間05:04）
ダウ平均 46558.47（-119.38 -0.26%）
ナスダック 22105.36（-206.62 -0.93%）
CME日経平均先物 53075（大証終比：-295 -0.56%）
欧州株式13日終値
英FT100 10261.15（-44.00 -0.43%）
独DAX 23447.29（-142.36 -0.60%）
仏CAC40 7911.53（-72.91 -0.91%）
米国債利回り
2年債 3.729（-0.011）
10年債 4.283（+0.022）
30年債 4.909（+0.027）
期待インフレ率 2.377（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.983（+0.026）
英 国 4.823（+0.050）
カナダ 3.512（-0.015）
豪 州 4.951（-0.001）
日 本 2.251（+0.073）
NY原油先物4 月限（WTI）（終値）
1バレル＝98.71（+2.98 +3.11%）
NY金先物4 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝5061.70（-64.10 -1.25%）
ビットコイン（ドル）
71196.38（+1014.28 +1.45%）
（円建・参考値）
1136万6502円（+161930 +1.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ