ＮＹ各市場　５時台　ダウ平均は１１９ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式13日（NY時間16:04）（日本時間05:04）
ダウ平均　　　46558.47（-119.38　-0.26%）
ナスダック　　　22105.36（-206.62　-0.93%）
CME日経平均先物　53075（大証終比：-295　-0.56%）

欧州株式13日終値
英FT100　 10261.15（-44.00　-0.43%）
独DAX　 23447.29（-142.36　-0.60%）
仏CAC40　 7911.53（-72.91　-0.91%）

米国債利回り
2年債　 　3.729（-0.011）
10年債　 　4.283（+0.022）
30年債　 　4.909（+0.027）
期待インフレ率　 　2.377（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.983（+0.026）
英　国　　4.823（+0.050）
カナダ　　3.512（-0.015）
豪　州　　4.951（-0.001）
日　本　　2.251（+0.073）

NY原油先物4 月限（WTI）（終値）
1バレル＝98.71（+2.98　+3.11%）
NY金先物4 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝5061.70（-64.10　-1.25%）

ビットコイン（ドル）
71196.38（+1014.28　+1.45%）
（円建・参考値）
1136万6502円（+161930　+1.45%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ