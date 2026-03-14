中丸雄一、井口綾子、ドリアン・ロロブリジーダという異色のMCトリオが、ゲストの知られざるエピソードをグイグイと深掘りし、“丸撮り”していく深夜のトークバラエティ「まるどりぃ～ココだけの話～」。3月14日（土）放送の第６回は、中丸の所属事務所STARTO ENTERTAINMENTの後輩グループ「B&ZAI（バンザイ）」のメンバー、菅田琳寧（すげたりんね）と川粼星輝（かわさきほしき）の人生を丸撮りに！ 2人は、中丸とちゃんと話すのは初めてということで、やや緊張気味だ。

まずは2人のプロフィールを紹介。菅田は1998年生まれの27歳、川粼は2005年生まれの20歳。デビューを目指す「Jr（ジュニア）」として、それぞれに違うグループで活動していたが、2025年2月、新たに結成されたB&ZAIのメンバーとなった。B&ZAIはバンド×アイドルの要素を併せ持った8人組で、メンバー全員が何らかの楽器を演奏できる音楽性の高さが売り。菅田はサックスとギター、川粼はドラムの担当だ。

2人は、中丸が所属していたKAT-TUNの印象や、KAT-TUNメンバーとの交流を明かす。中丸も経験した「ジュニア時代」や、グループのリーダーについてもトーク。また、「まるどりぃ」の第１回オンエアで、中丸が「うっすらとずっとBADだった」と表現したように、ジュニア時代はなかなかシビアな状態が続く。「一番怒られたこと」「一番しんどかったこと」「一番のピンチ」などの質問に、菅田と川粼が真剣に、時に笑いを交えて赤裸々に語る。

STARTO社といえば、いずれ劣らぬ人気者たちを輩出し続けてきた芸能事務所。「◯◯みたいになりたい！」という憧れを原動力に、ジュニアたちはスターを目指す。菅田と川粼も、憧れている先輩や、先輩たちのカッコ良すぎる伝説的なエピソード、面倒見のいい先輩や怖かった先輩などを実名トーク！ ビッグネームの数々に、井口とドリアンは興味津々だ。

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また、ジュニア時代は先輩のコンサートのバックで踊り、パフォーマンスの経験を積む。その中のひとつがファンサことファンサービス。お客さんが手に持っているうちわに書かれたリクエストに応えていくなど、独自の文化が発達した。東京ドームなど、大きな会場でライブをしてきたKAT-TUNのメンバーとして、中丸がファンサービスで心掛けていたこととは？

グループ単独で全国ツアー中のB&ZAIは、来る５月にグループにとって初めての日本武道館単独ライブが決定している。デビュー前のグループで日本武道館に立つのは、1995年のKinKi Kids以来、31年ぶりとのこと。その意気込みを菅田と川粼が熱く語る！

そして、入所してから10年以上が経った今、2人がデビューにかける想いとは？ 中丸が「慢心しちゃダメだけど」と断りを入れながら、ポジティブなエールを贈る。

「まるどりぃ～ココだけの話～」（ABCテレビ）は、３月14日(土)深夜１時から放送。TVer見逃し配信あり。