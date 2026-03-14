4月スタート『リボーン 〜最後のヒーロー〜』横田真悠、主演・高橋一生の”秘書役”に

4月14日（火）にスタートする、高橋一生主演の社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。

同ドラマの続報が到着。高橋演じる新興IT企業の社長・根尾光誠の秘書役に横田真悠が決定した。

【映像】『リボーン 〜最後のヒーロー〜』予告

“時代のカリスマ”と称され、さまざまな事業で成功を収めてきた新興IT企業「NEOXIS」の社長・光誠。

彼はある日、何者かに階段で突き落とされ、まさかの転落死――したはずだったのだが、なぜか目覚めた光誠は時代を遡った2012年の世界にいて…。しかも、寂れたシャッター商店街に店を構えるクリーニング店の跡取り息子・野本英人に“転生”していた。

突如、人格も生活も真逆の人生を歩むことになった光誠は、この先に起こる“14年分の記憶”を武器に英人として生きながら、2026年に自分を殺した犯人を探し出すと決意する。

本作で横田が演じるのは、IT企業「NEOXIS」の社員で、光誠の秘書を務める英梨。

光誠は、自分の野望を実現させるために創業当時から共にしてきた友野達樹（鈴鹿央士）らメンバーにも無理難題を課し、意にそぐわなければ容赦なく切り捨てるため、彼に意見する者はいなかった。

そんななか、今どき女子の英梨は唯一、光誠を恐れることなく思ったことをズバズバ言える存在。いつしか周りは敵だらけの孤独な光誠も、そんな英梨との会話を楽しんでいるようで…。

◆高橋との共演に横田が心境を吐露

今回披露された高橋×横田の2ショットビジュアルは、先日公開された高橋×鈴鹿の2ショットともまったく異なる雰囲気だ。

黄色い鮮やかなカラーを背景に、スマートな印象ながらも強い野心を感じさせる高橋と、その横で柔らかな微笑みをたたえながらも確かな意志を宿した瞳をのぞかせる横田。はたして、横田演じる英梨は、高橋演じる光誠の運命にどのように関わってくるのか？

横田自身も脚本を読んでその行方が気になっているようで、「1話、1話にいろんな展開が組み込まれていて、予想のつかないことが起こっていくので、本当に面白くて一気に読み進めてしまいました。主演の高橋一生さんが演じる役の心境が、転生したことで最初の頃からどう変化していくのか、この先どんな人間性を見せていくのか、すごく気になりました」と早くも物語に没入。

一方で、 「英梨は結構今どきの感じの子なので、従来の秘書と社長の関係だったらしないような話し方や言葉選びをするのですが、高橋さんとはまだご一緒したことがないので、その関係性がどんな感じになるのか…楽しみでもあり、今からとても緊張しています！」と心境を明かす。

◆横田真悠（英梨・役） コメント（全文）

――脚本を読まれた際の印象はいかがでしたか？

1話、1話にいろんな展開が組み込まれていて、予想のつかないことが起こっていくので、本当に面白くて一気に読み進めてしまいました。

主演の高橋一生さんが演じる役の心境が、転生したことで最初の頃からどう変化していくのか、この先どんな人間性を見せていくのか、すごく気になりました。

――主演の高橋一生さんの印象を教えてください。また、共演することで楽しみにされていることはありますか？

高橋さんが出演されている作品は本当に面白いものばかりなので、今回、高橋さん主演の作品に私も参加できることがとてもうれしいです。

英梨は結構今どきの感じの子なので、従来の秘書と社長の関係だったらしないような話し方や言葉選びをするのですが、高橋さんとはまだご一緒したことがないので、その関係性がどんな感じになるのか…楽しみでもあり、今からとても緊張しています！

――横田さんが思う、今作の見どころはどこでしょうか。

1話ごとにいろんなことが起こるので、毎話違ったドキドキとワクワクが味わえる作品になっていると思います。

一方で、脚本を読んでいて心がほっこり温かくなるというか、人それぞれの、いろんな方向性の愛を感じる作品だなと私は思うので、そこを楽しんでいただけたら、皆さんも見ていて温かい気持ちになるんじゃないかなと思っています。