BNPパリバ・オープン

大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日

開催地：アメリカ インディアンウェルズ

コート：ハード（屋外）

結果：[バレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネク] 2 - 1 [ユキ バンブリ / アンドレ ゴランソン]

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BNPパリバ・オープン第10日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス準決勝で、バレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネクとユキ バンブリ / アンドレ ゴランソンが対戦した。

第1セットはバレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネクが7-5で先取。第2セットはユキ バンブリ / アンドレ ゴランソンが7-6で奪い返したが、第3セットはバレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネクが10-5で制し、バレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネクがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-14 05:12:06 更新