【テニス速報】 BNPパリバ・オープン 第10日 バレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネク vs ユキ バンブリ / アンドレ ゴランソン
BNPパリバ・オープン
大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日
開催地：アメリカ インディアンウェルズ
コート：ハード（屋外）
結果：[バレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネク] 2 - 1 [ユキ バンブリ / アンドレ ゴランソン]
BNPパリバ・オープン第10日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス準決勝で、バレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネクとユキ バンブリ / アンドレ ゴランソンが対戦した。
第1セットはバレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネクが7-5で先取。第2セットはユキ バンブリ / アンドレ ゴランソンが7-6で奪い返したが、第3セットはバレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネクが10-5で制し、バレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネクがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-14 05:12:06 更新