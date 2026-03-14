◇オープン戦 西武2―3ロッテ（2026年3月13日 ZOZOタウン）

2週間後に迫る3・27開幕と同じZOZOマリンに乗り込んだロッテとの前哨戦。西武2年目の渡部が開幕4番を引き寄せるオープン戦1号を放った。

4試合ぶり3度目の4番出場。1点リードで迎えた4回先頭で毛利の142キロの直球を左中間ラッキーゾーンへ放り込んだ。前の打席では144キロの直球を右飛で打ち取られていただけに「この打席はしっかりと捉えることができた」とチームとしても7試合ぶりの一発に胸を張った。

順当なら4番を確実視されていた来日2年目のネビンがキャンプ中に背中の張りなどで調整遅れ。オープン戦初出場だった10、11日の阪神戦は「4番・DH」で計7打数1安打にとどまり、1日空けて試合メンバーから外れた。西口監督はネビンが開幕に間に合わない事態も想定に入れ「（渡部は）いい感じで打てている。（4番の）可能性もある。違う選手をまた4番に当てはめるかも分からないし、そこはネビン次第」と含みを持たせた。

外野から転向した三塁では悪送球で初失策を記録しても指揮官は「何とか無難にやってくれている。何も言うことはございません」と信頼を強調。新人だった昨季、打順は4番と8番だけ経験しなかった。2年目のジンクスなどどこ吹く風。開幕戦でいきなり初4番を担う可能性が出てきた。（河西 崇）