阪神は１４日から始まる広島とのオープン戦２連戦（マツダ）に向けて１３日、甲子園球場で全体練習を行った。以下は藤川球児監督との主な一問一答。

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−寒さもあってコンディションが難しい。

「気温もちょっと気にしながらですけど。三寒四温のわりには、雨のタイミング（今月２、３日）でＷＢＣの代表と京セラドームで試合ができたり、順調に日程も消化できてますから。（オープン戦の屋外球場はマツダとＺＯＺＯマリンで２試合ずつ組まれており）４試合できればなと思いますけど。雨が降れば、それも天に身を任せてって感じですね」

−ディベイニーにとっては、マツダはいい経験になる。

「広島遠征に行きますからね、広島は広島で伝統も文化もありますし、いろんな街や文化に触れることの方がすごく重要なんですよね。グラウンドでプレーするためだけに人生を置いているわけじゃないですから。いろんなところから吸収しながら、自分たちもそうですけどね。全てを生かしながら戦うと。戦うというか野球をすると」

−三塁での出場が続いている。本職の遊撃に戻ることもあるか。

「まあ、どうでしょう。あまりそういう端的にというか、そこだけに、ということはないですね。チーム全体を見ていますから」