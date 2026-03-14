「大相撲春場所・６日目」（１３日、エディオンアリーナ大阪）

綱とりに崖っぷちだ。大関安青錦は王鵬にきめ出され、痛恨の３敗目を喫した。中日までに３敗してから昇進した例は過去にない。ただ、既に全勝力士が消えるなど今場所は混戦だけに３連覇すれば、昇進もあり得る状況だ。横綱豊昇龍は平戸海を押し出し５勝目を挙げた。大関琴桜は小結熱海富士に押し出されて３敗。豊昇龍や霧島と高安の両関脇ら７人が１敗で並ぶ。

安青錦は背中にべったりと土をつけたまま、顔をしかめて一礼した。支度部屋では眉間にしわを寄せ、報道陣の取材に断りを入れた。うつむき加減で腕を組み、微動だにせず無言を貫いた。

パワー負けした。もろ差しに成功したが、王鵬に抱え込まれた両腕をきめられ、上体を起こされながらじりじりと後退。左右に振って抵抗するも最後はきめ出された。

綱とりに挑む今場所で初日こそ白星発進を決めたが、いまだに連勝はなく早くも３敗目。年６場所が定着した１９５８年以降に誕生した横綱で中日までに３敗を喫した例はない。２敗した後に師匠の安治川親方（元関脇安美錦）からは「思い切り相撲を取れよ」と、げきを受けて土俵に上がったが、痛恨の黒星となった。

３勝目を挙げた５日目の藤ノ川戦後には「体の動きは悪くないけれど、慣れていないところがある」と“違和感”を口にしていた。その内容を問われても「自分が知りたい」とポツリ。綱とりを目指す立場であることの重圧とも戦い続けている。

無敗がいなくなった混戦だけに、３場所連続優勝を成し遂げれば、昇格の可能性もある。九重審判長（元大関千代大海）は「まだ分からない。ここから全部勝てばみんなひっくり返るでしょ」と話し、八角理事長（元横綱北勝海）は「上に上がってもこういう時がある。試練じゃないか」と奮起に期待。重圧を振り払い、大関の貫禄を取り戻す。