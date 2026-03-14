女優の原菜乃華（22）が12日深夜に放送されたテレビ東京「ミュージックカプセル〜人生の推しソング〜」（深夜2・11）に出演。コンプレックスだった自身の声に「誇り」を持てるようになったことを振り返った。

ゲスト出演した原は「『すずめの戸締まり』で声優に初挑戦したことを思い出す」として「人生の最推しソング」に挙げたのが、同映画の主題歌でもあるロックバンド「RADWIMPS」の「カナタハルカ」だった。

声優に初挑戦した当時について「こんなに大きな作品で初めての声優なんて…毎日結構“分かんない”“できない”って必死だった。完成して大きい劇場でこれを見た時に“あ！凄い”って感動しちゃって。エンドロールで自分の名前が出てきた時に“もうダメ”って」と涙が止まらなかったことを振り返った。

また、自身の声について聞かれると「大嫌いでした。自分の声が本当に嫌いで。めちゃくちゃにコンプレックスでした」と明かした。嫌いな理由については「（声が）高くて、上ずりがちなのと…しゃべり方含め、当時は凄く悩んでた」と伝えた。

それでも、今は自身の声に対して「コンプレックスはなくなった」という。そのきっかけが「この作品に出てから」とし「大好きな新海（誠）監督に“原さんの声が凄く素敵です”って言ってもらえたことで、誇り持っていこうって思えるようになりました」と思い返した。