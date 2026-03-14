「大相撲春場所・６日目」（１３日、エディオンアリーナ大阪）

大関安青錦は王鵬にきめ出され、痛恨の３敗目を喫した。横綱豊昇龍は平戸海を押し出し５勝目を挙げた。大関琴桜は小結熱海富士に押し出されて３敗。豊昇龍や霧島と高安の両関脇ら７人が１敗で並ぶ。

霧島が思わぬ形で５勝目を挙げ、首位に並んだ。明らかに早く立った義ノ富士が「まった、と思った。相手も力を抜いていた」と語るも勝負続行。霧島が払うような上手投げを決めた。

霧島は「まった、と思ったけれどそのままいけた」と振り返った。大関復帰を掲げる中、過去に師匠の音羽山親方（元横綱鶴竜）にかけられた「勝ちに行くんじゃなくて、勝負に行け」という言葉を思い出した。「今までより緊張しなくなった」と効果を感じている。

東前頭２枚目で１１勝、東関脇で１１勝を挙げて迎えた今場所。三役で３場所３３勝が基準とされ、先場所が大関復帰の起点と思われたが、安青錦のように平幕が起点の例も多い。場所前に高田川審判部長（元関脇安芸乃島）は「内容でどうなるか分かりません」と言及しただけに、楽しみが膨らんできた。