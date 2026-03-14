WBC期間に情報が錯綜

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ベネズエラとワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝を戦う。先発マウンドには山本由伸投手（ドジャース）が上がるが、今後についての情報が錯綜。米ファンも混乱していた。

事の始まりは、山本が所属するドジャースのデーブ・ロバーツ監督の言葉を伝える報道だった。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は12日（同13日）、自身のXに「ロバーツは、ヨシノブ・ヤマモトが準々決勝登板後にドジャースに再合流する予定だと明かした」と投稿。ベネズエラに勝利しても、その後山本は侍ジャパンから離れるとした。

しかしわずか80分後。同記者は「ドジャースからのアップデート：ヨシノブ・ヤマモトは大会の残りも侍ジャパンに同行する」と投稿した。どうやらドジャースから“訂正”があったようだ。

X上では日本ファンが「途中で抜けるのは寂しすぎる」「よかったああああああああ」などと安堵の声をあげたが、翻弄されたのは米ファンも同じ。様々な反応が相次いだ。

「マジかよ」

「彼にとっては良いことだ」

「もちろん彼はそうするだろう」

「デーブは喋りすぎだ」

「エースにはやりたいようにやる権利がある」

「その言葉が聞きたかった」

2大会連続の優勝を目指す侍ジャパン。準々決勝の相手・ベネズエラはロナルド・アクーニャJr.やルイス・アラエスらスターぞろいの強敵となる。



（THE ANSWER編集部）