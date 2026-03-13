FTNのセレクトショップが出来ました！世界の名品が、ここだけに

2026年春、FTN-Fashion Trend News-のセレクトショップが誕生します。名前は「The Archive FTN」。テーマは「Re-Wear,Re-Love」。必見の限定ビンテージ品ショップです。

The Archive FTNで発売中

FTNのお店はココ！

名ブランドの名品が、再び集合！

The Archive FTNで発売中

FTNショップ【The Archive FTN】。そこは世界の名品が再び、そして値ごろに集うアクセサリーのセレクトショップ。本来ならば捨てられてしまったかもしれない、名ブランドの過去のマスターピースたち。それを世界中のビンテージマーケットから集めました。

かなり希少なアクセばかり！しかも値ごろ！気になる人はココをチェック！

The Archive FTNで発売中

あの高級メゾン、人気ブランドのPre-Owened Collectionープレオウンド コレクションー。大切に愛用されてきたビンテージ品たちです。FTNの目利き編集者とバイヤーがタッグを組み、その名作たちの中でも良コンディション品を集め、きれいにケアしてお届けします。

名ブランドが歴史に名を刻んだアクセサリー、今ではもう作られていない名作ジュエリー、最近のインフレで手が届き難くなってしまったアイコンアクセ。そんなマスターピースたちを、FTNならではのセレクションと丁寧なケア、そしてビンテージならではのコスパで販売します。

The Archive FTNで発売中

すべて数点しか在庫がない、特別な逸品ばかり。早い者勝ちです！フルコレクションをご覧ください！

ファッションだから新しいことも大事。でも古き良きものを捨てずに、“再び愛すること”もできたら。そんな思いで作られた、セレクトショップです。

FTNショップページ⇒The Archive FTNのお店