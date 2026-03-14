「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ボクシングのトリプル世界戦興行に向けた会見が１３日、横浜市内で行われた。メインイベントでＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級１位で元世界５階級制覇王者のノニト・ドネア（４３）は、上半身がほぼ裸というド派手な衣装で登場。同級４位の“神の左の継承者”こと増田陸（２８）＝帝拳＝との一戦に向けて、自信をのぞかせた。

ドネアはド派手ないでたちで登場し、この試合への自信をにじませた。上半身は素肌の上に透け透けの伝統衣装を一枚まとい、前は開けているためほぼ裸。下半身は袴に下駄という独自解釈の“和装”だった。「メンタル、フィジカル、感情的にも素晴らしいコンディション。自分はキャリアも名前もあり、僕と対戦するにあたって過去みんな１００％で来てくれた。増田選手もそれと同じか、それ以上で整えてくると思っている」と意気込みを語った。

フィリピンの英雄は侍好きを公言しているが、増田も趣味で室町時代の日本刀を自室に飾っており、ともに刀を抜くポーズを取って写真撮影に応じた。強打同士の対戦だけに“斬り合い”のような好勝負も予想される。

ドネアは「彼（増田）はとんでもない左のパンチを持っている危険な相手。お互いベストな状態でリングに上がったときに、どんなものが生まれるか楽しみ」と期待。一方、増田も「ドネア選手のパンチは一発もらうとヤバい。パンチ力だけじゃなくタイミングも気をつけて被弾しないように」と警戒した。