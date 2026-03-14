◇女子ゴルフツアー台湾ホンハイ・レディース第2日（2026年3月13日 台湾 オリエント・クラブ＝6720ヤード、パー72）

台湾ツアーと共催の新規大会で、5位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が1イーグル、4バーディー、2ダブルボギーの70で回り、通算3アンダーで単独首位に浮上した。予選ラウンド2日間をただ一人アンダーパーで終えて2位に3打差。前週の開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースでツアー通算5勝目を挙げており、88年のツアー制度施行後は史上初となる開幕2戦連続優勝に向けて加速した。

佐久間が女王として格の違いを見せつけた。風速10メートルの強風が吹き荒れる中、ただ一人アンダーパーで回り、単独トップに。最終18番は2・5メートルのフックラインを沈めてバーディーで締めくくり「風が強くて、グリーンが難しくて、頭をフル回転して疲れたけど、しっかりカムバックできたので良かった。最後まで集中できた」と胸を張った。

バーディーで滑り出したが、3番と4番で連続ダブルボギーを叩いた。5番で1つ取り戻したものの、2つ落として折り返した。前半は耐える展開だったが、流れが変わったのが10番パー5。第2打がガードバンカーにつかまった。左足下がりで片足だけバンカー内という難しい状況から、ウエッジでカップに放り込みイーグル。会心の一打で波に乗った。

前週ダイキン・オーキッド・レディースで優勝。前年女王による開幕戦制覇は、不動裕理以来で23年ぶり史上2人目の快挙だった。開幕戦からの2戦連続優勝は樋口久子が4回（4連勝、3連勝が各1回）記録しているが、88年のツアー制度施行後は達成者がいない。

昨年はツアー開幕直前に、このコースの大会で10位になった。大会中に胃腸炎で40度近い高熱が出た苦い経験から、今では食事に注意を払う。2週連続での偉業へ「自分のプレーをしていけば結果はついてくる。気にしないでプレーしたい」と先を見据えた。