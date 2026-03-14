巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が１３日、初めてプレーする東京ドームで結果を残し、開幕１軍へ生き残ることを目標に掲げた。１４日から行われる日本ハムとのオープン戦を前に「（シーズンに入れば）１軍に帯同しないとプレーできない場所。自分のプレーを突き通したいという思いが強い」と力強く語った。

東京Ｄには小学生の頃から何度も足を運んだ。内野席のベンチの上や後方の座席など、巨人の試合をさまざまな角度から観戦し「でかいなというイメージです」と当時の景色が目に焼き付いている。２月のキャンプインから１軍に同行を続けており、ファンの多さに「びっくりします」と驚く日々だが、本拠での大声援を体感すれば、さらに力に変えられそうだ。

ここまでオープン戦は９試合に出場し、２２打数５安打、打率２割２分７厘。「球の質も違いますし、変化球のキレは見たことがない」と１軍投手の技術の高さを痛感しているが、打席に立った試合では３戦連続安打とコンスタントにアピールを続けている。「やっぱり広角に打ち分けられるバッティングを見せたい」と皆川。憧れ続けたフィールドに快音を響かせ、開幕１軍をつかみ取る。（臼井 恭香）