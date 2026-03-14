女優の寺島しのぶ（53）が13日、自身のインスタグラムを更新し、この日行われた第49回日本アカデミー賞授賞式で着用した和服姿を披露した。

寺島は「国宝」で優秀助演女優賞候補に選出。同じ「国宝」からは高畑充希、森七菜も候補に選ばれており、3人で和服姿で登場した。

最優秀助演女優賞は「ナイトフラワー」の森田望智が受賞。寺島は惜しくも受賞はならなかったが、「国宝」は作品、監督、吉沢亮の主演男優賞など最多の10部門で最優秀賞に輝いた。

寺島は「本日はアカデミー賞授賞式でございました。国宝がたくさんの部門で評価していただけたこと大変嬉しく思います。これからも自分を呼んでいただける場所で精一杯やっていきたいと思います。ヘルタースケルター以来13年ぶり確か6回目のアカデミー賞でした」とつづった。

また、「帯は祖父梅幸が舞台で締めていた帯です」とし、祖父の人間国宝の歌舞伎俳優・尾上梅幸さんの帯と説明した。

フォロワーからは「お着物のセンス抜群に素敵でした」「帯、ステキ」「格調の高い素敵なお召し物よくお似合いです」「わぁ、お綺麗」「今日はしのぶさんが一番美しかったです！」「美しくカッコいい」などの声が寄せられていた。