巨人の小林誠司捕手（３６）が１３日、侍ジャパンとしてＷＢＣに臨んでいるロッキーズ・菅野智之投手（３６）にエールを送った。１次ラウンドを全勝突破し、日本時間１５日に準々決勝を迎える。勝利した場合に準決勝での登板が見込まれているが「普通にやればいい。『いいピッチングをしてやろう！』とか思わずに、ありのままの自分でやれれば大丈夫だと思います」と同学年の背中を押した。

絆はお互いがどこにいても不変だ。昨年メジャー１年目で１０勝を挙げ、再び日の丸を背負う菅野に「当たり前だと思う」とキッパリ。８日のオーストラリア戦で４回無失点と好投する右腕の姿もチェック。頼もしく思う一方、「スガコバ」として長年連れ添い、２０１７年にはともに侍ジャパンの一員として戦った身としては「なんか寂しかった」と本音もこぼれた。

２月には侍ジャパンの宮崎強化合宿に参加していた菅野が巨人２軍キャンプ地を電撃訪問。「わざわざ来てくれたからね」と再会を喜び「２４年が良くてメジャーに行って、『俺はもっといけるんじゃないか？』とか欲が出てもおかしくない。でも、見ている感じ変わらないから。すごいな〜っていつも思う」。大舞台でも貪欲に腕を振り続けている姿に力をもらっている。

自身はこの日、福岡から帰京した。「頑張れ頑張れ、智之！って感じですよ」と日本からマイアミへエールを送った。離れていても、思いは変わらない。（水上 智恵）

◆１７年ＷＢＣのスガコバ 菅野と小林は計３試合でバッテリーを組み０勝０敗、防御率３．１４の成績で４強入りに貢献。準決勝・米国戦では「誠司が引き出してくれた」（菅野）と年俸総額約１３１億円のスター軍団相手に６回３安打１失点（自責０）と快投。試合は敗れたが米国のリーランド監督から「素晴らしい」と絶賛された。小林は全７戦に先発しチームトップの打率４割５分を記録。大会前は菅野専属の第３捕手の構想だったが、小久保監督から正捕手に指名された。