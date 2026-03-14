広島の先発枠争いが最終盤を迎えている。14日の阪神戦（マツダ）に先発する3年目左腕・高は、初の開幕ローテーション入りへ闘志を燃やした。

「エンジンをかけていきたい。バチバチ勝負なので、やるしかない。やってきたことを出して、結果を出すだけ」

オープン戦は初登板。開幕ローテーションを懸けた“テスト”に向けて気合も入る。今春は1軍キャンプを完走。前回5日の教育リーグ・中日戦では4回3安打無失点と好投するなど、アピールを続けている。目下、開幕投手に内定している床田をはじめ、森下、栗林、岡本、ターノック（マーリンズ）らがオープン戦で結果を残しているだけに、当落線上にいる高は、より結果にこだわる構えだ。

15日の阪神戦に先発する森も、同様にアピールを期した。

「（ストライク）ゾーンの中で、変化球も含めて強い球を投げていきたい。やれることをやらないと結果も出ないと思うので、しっかりやっていきたい」

前回7日の中日戦は3回5安打3失点と精彩を欠いた。コースを狙いすぎて制球を乱すなど悪循環に陥ったが、今回は大胆な攻めを心がける。

3月27日の開幕まで2週間。“6番目の男”の座を射止めるべく、両左腕が昨季のリーグ覇者に立ち向かう。 （長谷川 凡記）