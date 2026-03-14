１１日に支配下選手契約を結んだ阪神・嶋村麟士朗捕手（２２）が１３日、１４日からの広島２連戦（マツダ）で観察眼を磨くことをテーマに掲げた。打撃で存在感を示す一方、主眼を置くのは捕手としての役割。今まで以上に相手打者の観察を重視し、リードにつなげていく姿勢を示した。扇の要として力を培い、開幕１軍を目指す。

注目度が上昇しても、冷静に足元を見つめた。かえって、それが頼もしく映る。甲子園での全体練習を終えた嶋村は「もっと観察力というか、そういうのを上げていきたいと思います」と試合での改善点を明確にした。

１４日からは広島と２連戦。支配下選手になって以降、同一リーグとの対戦は初になる。本人が言う観察力とは相手打者の反応を踏まえた対応。「（相手打者は）１打席目と２打席目の反応が違ったりしてくると思う。そういうのを自分が瞬時に判断できるような観察力」を磨いていく。

その重要性を体感したのは、１２日の春季教育リーグ・オリックス戦（ＳＧＬ）。エース・村上とバッテリーを組み「やっぱり同じような配球だと、ファームでも打たれてしまうことがある。そういう意味では球種を次の打席で変えたり、もっと捕手として工夫できるように」と頭をフル回転させ、策を講じる構えだ。

広島は現在、ドラフト１位・平川や同３位・勝田が売り出し中。「研究して臨みたい」と新戦力のチェックを施しつつ「なんとかゼロで抑えて帰ってくる。最善を尽くして」と意気込んだ。

ここまでのオープン戦は８試合で打率・４６２、１本塁打、１打点の好成績。「結果が出るような過程を踏んでいく段階が好き。過程を大事にしながらやっていきたい」と嶋村。開幕１軍へ、虎の成長株がまい進する。