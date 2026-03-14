「オープン戦、ロッテ３−２西武」（１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

左中間に高く飛んだ打球は背走する外野手の頭上を越える決勝二塁打となった。七回、同点としてなお２死二塁。直前のファウルでバットを折られたロッテ・藤原恭大外野手が試合を決めた。五回には１点差に迫る中前適時打。４安打２打点１盗塁の大暴れで打率は・４５２とした。

「結果はあんまり意識してなくて。内容、自分のいいスイングを心がけていて。センター前とレフトオーバーはいい形」と納得の表情だった。

１打席目はバットを折られながらマウンドの横に落ちる内野安打。２打席目もバットを折っての二塁内野安打。折ったバットは計３本。「折れるような打ち方をしてるので、わざと」と明かす。その心は「逆方向を意識して、詰まらせるイメージ」。外野の前に落とす打球狙いのスイングを心がけた結果だった。

サブロー監督は決勝打を「ああいうところできっちり打ってくれるからね。１番バッターってチャンスに回ってくる」と合格点。藤原も「あんまり振ってる意識ないのに結構打球も飛んでる」と手応えを明かす。試合後はバットを発注。「ＬＩＮＥで『ちょっと多めにお願いします』って」と笑った。